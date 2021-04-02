Bergüzar Korel üçüncü kez hamile! Bergüzar Korel kimdir? Bergüzar Korel kaç yaşında?

38 yaşında olan Bergüzar Korel, üçüncü hamileliğini sosyal medya üzerinden duyurdu. Çekimleri başlanan dizinin çekimlerine Bergüzar Korel'in hamileliği sebebiyle projedeki karakterin fiziksel görünüşüne uymayacağı için ara verildiği açıklandı. Bir genç kızın ölümüyle başlayan dizi, 10 bölümlük bir mini dizi olarak ekranlara gelecekti.
Bergüzar Korel Ergenç, 27 Ağustos 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Tanju Korel, Hülya Darcan çiftinin kızıdır. Çocukluğunu Ulus’ta geçirdi İlk öğrenimini Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu, orta öğrenimini Yıldız Koleji’nde yaptı. Kolej’den mezun olmasının ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünü tamamladı. Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde voleybol oynadı.
Bergüzar Korel, okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer aldı. Aynı zamanda Devlet Tiyatrosu Kuva-yi Milliye oyununda yardımcı oyuncu olarak yer aldı. Bir süre Nicole Kidman ve Tom Hanks'in oyuncu koçluğunu yapan Susan Baston ile çalıştı ve Özay Fecht'in workshop çalışmalarına katıldı.
İlk dizi rolünü 1998 yapımı olan Kırık Hayatlar’da aldı. Ardından 2005 yapımı Kurtlar Vadisi:Irak filminde Leyla karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı.
Asıl büyük çıkışını ise Kanal D'nin "2006'nın En Fazla Reyting Alan Dizisi" unvanını alan Binbir Gece'deki Şehrazat Evliyaoğlu rolüyle yaptı. Bu dizideki başarılı performansı ile 2006 Altın Kelebek En Başarılı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.
Bergüzar Korel sosyal sorumluluk projelerinde de faaliyet göstermektedir. Yapı Kredi ve TEGV işbirliğiyle hayata geçirilen “Okuyorum Oynuyorum” projesinde çocuklarla Sokak Tiyatroları düzenledi ve onlara oyuncu koçluğu yaptı.
48.Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivalinde Ve Kadın Dünyaya Dokundu ana teması doğrultusunda kadınlardan oluşturuldu. Bergüzar Korel de jüri üyesi olarak görev yapmıştır.
Oyuncu 2016 yılının Ekim ayında eşi Halit Ergenç ile Kanal D kanalında yayınlanan Vatanım Sensin adlı dönem dizisi ile kamera karşısına geçmiştir.
Bergüzar Korel 21 Şubat 2020 tarihinde, "Aykut Gürel Presents Bergüzar Korel, Vol. 2" isimli stüdyo albümünü yayınladı. Korel albümde Özdemir Erdoğan, Levent Yüksel, Sezen Cumhur Önal, Mustafa Sandal ve Mazhar Alanson gibi birçok ünlü erkek sanatçıların eserlerini caz türünde yeniden yorumladı.
Bergüzar Korel, tiyatro ve sinema oyuncusu Halit Ergenç ile 2009 yılının Ağustos ayında evlendi. 2010 yılının Şubat ayında çiftin Ali isminde bir erkek çocuğu dünyaya gelmiştir. 2020 yılının Mart ayında çiftin Han isminde ikinci erkek çocukları dünyaya gelmiştir. Bergüzar Korel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada üçüncü kez hamile olduğunu söylemiştir.
FİLMLERİ
2021 Azizler Füsun Taylan Biraderler
2019 Bir Aşk İki Hayat
2009 Aşk Geliyorum Demez
2006 Kurtlar Vadisi Irak
1999 Şen Olasın Ürgüp
DİZİLERİ
2016-2018 Vatanım Sensin
2012-2015 Karadayı
2011 Muhteşem Yüzyıl
2010 Bitmeyen Şarkı
2006-2009 Binbir Gece
2012 Zeytin Dal
2012 Cemalim
1998 Kırık Hayatlar
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