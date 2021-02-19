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Bergüzar Korel uğradığı siber zorbalığa isyan etti

19.02.2021 10:22 | Son Güncelleme:
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Bergüzar Korel uğradığı siber zorbalığa isyan etti

Sosyal medyayı aktif çekilde kullanan dünyaca ünlü oyuncu Begüzar Korel, bu alanı yardımlaşma ve kadın dayanışması için de kullanıyor. Paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü isim, Instagram'da mesaj alımının neden kapalı olduğunu sitem ederek açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisine yapılan sosyal medya zorbalığına isyan etti.

Özellik SMA hastası bebeklere bağış toplanması için aktif olarak çalışan ünlü oyuncu, izlediği bir belgeseli paylaşarak uğradığı siber zorbalığı anlattı.
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Korel paylaşımına, 'Na şartta olursa olsun karşınızdakinin bir insan olduğunu unutmayın. Bir düşünceki ya da olayı savunurken, eleştirdiğiniz davranış biçiminin parçası olmayın.'

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'Yaptığınız ve söylediğiniz şeyin sorumluluğu size ait Nefret söylemlerinizin ardından siz normal hayatınıza devam ederken insanların hayatını, işini, psikolojisini ne denli negatif ve geri dönülmez bir şekilde haksız yere etkilediğinizi bilin. Helal ve haram kavramlarınızı gözden geçirin'

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'En önemli göre biz anne babalara düşüyor. Ben bir otorite değilim, iç güdülerimle evlatlarımı büyütmeye ve vicdanlı iyi kalpli bireyler olmalarında yol gösteriyorum sadece. Çocuklarınızın internette geçirdiği vakti ve içerikleri kontrol edin.

'KORKUNÇ BİR İFŞALAMADIR GİDİYOR'

Korkunç bir 'ifşalama'dır gidiyor hepsinin ağzında. Gizli gizli arkadaşlarını videolarını çekip sürekli bunları yayınlamakla tehdit ediyorlar kendilerince güçsüz gördüklerini. Bunun suç olduğunu bilmeliler.'

'KONTROLSÜZ VE VAHŞİ ŞEKİLDE BANA DOKUNMASINI İSTEMİYORUM'

'Eminim bir çok kişi yorumlarım ve DM'lerim (mesaj) kapalı olduğu konusunda sitemkar eleştirilerde ulunuyor, sebebini merak ediyor.

Çünkü artık kötü sözün de onu söyleyen kişinin de kontrolsüz ve vahşi bir şekilde bana dokunmasını istemiyorum, daha doğrusu o kişinin bada dokunduğunu sanmasına izin vermiyorum. Artık sadece içimden geleni, gözümün gördüğünü korkmadan otosansür uygulamadan paylaşmak istiyorum. Söylenen her şeyi ciddiye alıp, üzülüp, o insanı kazanmaya çalışıp açıklama yapmayı da bıaktım.

Ne zaman bliyor musunuz? İkinci yavruma hamileylen DM kutuma düşen bir mesajdan sonra...
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'Pİ.İN VE SENİN GEBERMEN İÇİN DUA EDİYORUM'

'Pi.in ve sebin gebermen için her gün dua ediyorum' Amannn bırak hasta onlar deyip kestirip atmayın artık. Böyle diye diye vücut bulmuş bu şeytanlığı besleyip duruyoruz. Ben kendimi, psikolojimi bu iletişim yolunu keserek koruyorum.

Belki çelişkili gelecek yazdıklarım ama diğerini başaracak gücüm de isteğim de yok artık.'


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