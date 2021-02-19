Bergüzar Korel uğradığı siber zorbalığa isyan etti

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü oyuncu Bergüzar Korel, kendisine yapılan sosyal medya zorbalığına isyan etti.

Özellik SMA hastası bebeklere bağış toplanması için aktif olarak çalışan ünlü oyuncu, izlediği bir belgeseli paylaşarak uğradığı siber zorbalığı anlattı.



Korel paylaşımına, 'Na şartta olursa olsun karşınızdakinin bir insan olduğunu unutmayın. Bir düşünceki ya da olayı savunurken, eleştirdiğiniz davranış biçiminin parçası olmayın.'

'Yaptığınız ve söylediğiniz şeyin sorumluluğu size ait Nefret söylemlerinizin ardından siz normal hayatınıza devam ederken insanların hayatını, işini, psikolojisini ne denli negatif ve geri dönülmez bir şekilde haksız yere etkilediğinizi bilin. Helal ve haram kavramlarınızı gözden geçirin'

'En önemli göre biz anne babalara düşüyor. Ben bir otorite değilim, iç güdülerimle evlatlarımı büyütmeye ve vicdanlı iyi kalpli bireyler olmalarında yol gösteriyorum sadece. Çocuklarınızın internette geçirdiği vakti ve içerikleri kontrol edin.