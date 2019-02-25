HABER

Bergüzar Korel ve Engin Akyürek Bursa’da hayranlarıyla buluştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.02.2019 12:06 | Son Güncelleme

Vizyona giren ’Bir Aşk İki Hayat’ filminin başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Bergüzar Korel, Bursalı hayranlarıyla buluştu.Yapımcılığını Ay Yapım ve Medyapım’ın üstlendiği, Ali Bilgin’in yönetmen koltuğunda yer aldığı yılın aşk filmi ’Bir Aşk İki Hayat’ın seyircili gösterimleri devam ediyor.

Vizyona giren ’Bir Aşk İki Hayat’ filminin başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Bergüzar Korel, Bursalı hayranlarıyla buluştu.
Yapımcılığını Ay Yapım ve Medyapım’ın üstlendiği, Ali Bilgin’in yönetmen koltuğunda yer aldığı yılın aşk filmi ’Bir Aşk İki Hayat’ın seyircili gösterimleri devam ediyor. Filmin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Engin Akyürek, ÖzdilekPark Bursa Nilüfer’de coşkuyla karşılandı. Türkiye’nin farklı şehirlerindeki hayranları ile bir araya gelen ikili, seyircili gösterime katıldı.
İkili, hikayeye yürekten inanarak bağlandıklarını ve böyle bir projede yer almanın kendilerini çok etkilediğini belirtti.

Bergüzar Korel ve Engin Akyürek Bursa’da hayranlarıyla buluştu

Bergüzar Korel ve Engin Akyürek Bursa’da hayranlarıyla buluştu

Bergüzar Korel ve Engin Akyürek Bursa’da hayranlarıyla buluştu

Bergüzar Korel ve Engin Akyürek Bursa’da hayranlarıyla buluştu

Bergüzar Korel ve Engin Akyürek Bursa’da hayranlarıyla buluştu

Bergüzar Korel ve Engin Akyürek Bursa’da hayranlarıyla buluştu

Bergüzar Korel ve Engin Akyürek Bursa’da hayranlarıyla buluştu

Bergüzar Korel ve Engin Akyürek Bursa’da hayranlarıyla buluştu

Bergüzar Korel ve Engin Akyürek Bursa’da hayranlarıyla buluştu

Bergüzar Korel ve Engin Akyürek Bursa’da hayranlarıyla buluştu

Bergüzar Korel ve Engin Akyürek Bursa’da hayranlarıyla buluştu

Bergüzar Korel ve Engin Akyürek Bursa’da hayranlarıyla buluştu

Bergüzar Korel ve Engin Akyürek Bursa’da hayranlarıyla buluştu

Bergüzar Korel ve Engin Akyürek Bursa’da hayranlarıyla buluştu

Bergüzar Korel ve Engin Akyürek Bursa’da hayranlarıyla buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

'Bana niye soruyorsunuz? Genelkurmay Başkanı'na sorun'

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Ölümün böylesi! Herkes oturuyor zannetti ama...

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

Öğretmenin korkunç ölümü! Metrelerce savruldu!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

91. Oscar Ödül Töreni'ne damga vuran kıyafet!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

Şeyma Subaşı'nın 16 yaşındaki hali görenleri şaşırttı!

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Uygulamalı seks pozisyonu tarifi!

Uygulamalı seks pozisyonu tarifi!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Keeley'nin seksi takvim pozları

Keeley'nin seksi takvim pozları

Oyuncular bile dalga geçti!

Oyuncular bile dalga geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zühre Gökdağ: Güzellik geçici zeka kalıcı!

'Güzellik geçici zeka kalıcı'

Porno ile tehdit etti

Porno ile tehdit etti

Baldızın frikik korkusu

Baldızın frikik korkusu

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Britney Spears kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

Kıyafetinin azizliğine uğradı

En seksi 50 Rus!

En seksi 50 Rus!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.