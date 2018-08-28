MAGAZİN

Bergüzar'ı duygulandıran hediye

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.08.2018 14:19 | Son Güncelleme

Bergüzar Korel, 36 yaşına bastı. Fanları güzel oyuncunun yeni yaşını dünyanın dört bir yanına Bergüzar Korel adına yaptıkları bağışlarla kutladı.

Daha önce Bergüzar Korel için 2000 fidanlık hatıra ormanı oluşturan 'berguzarkoreluniversalfanclub' üyeleri bu kez de Afrika'da bir köye suyu kuyusu yaptırdı, Kamboçya'da pasta kesti, Haçiko ve Lösev'e bağışta bulundu.

Bergüzar'ı duygulandıran hediye

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Bergüzar Korel'in babası Tanju Korel'in adı verilen çeşme dün açıldı.
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Fotoğraflar "Herkes gibi yaşamaya hakkı olup da yaşayamayan tüm insanlar için, bu kuyu Bergüzar Korel sevenleri tarafından 27.08.2018 tarihinde açılmıştır.Ne garip değil mi? Alt tarafı su. Her gün hunharca tükettiğimiz, ziyan ettiğimiz su. Aslında en büyük yaşam kaynağımız olan su. Burası Afrika/Farcha/Ndjamena/Çad . Bu gördüğünüz yerin ne elektriği var ne de suyu. Gördüğünüz minikler her gün Afrika sıcağında iki kova su için dakikalarca yürümek zorunda kalıyorlar. Ama şimdi çok mutlular. Belki de hayatlarında ilk defa suyla bu kadar haşır neşir oldular. Hayatlarında ilk defa su bitecek korkusu yaşamadılar. Hayatlarında ilk defa sabah uyanınca suya kim gidecek tartışmaları yaşamadılar. Su taşırken ellerinde oluşan nasırlardan kurtulacaklar. Hayvanlar ölmeyecek, çocuklar hastalanmayacak ve susuz kalmış ağaçlar yeşillenecek. Koca bir köy artık susuz kalmayacak. Bir can, bir umut ve daha güzel bir dünya, İşte bu yüzden en çok da senin doğum günün kutlu olsun Bergüzar Korel. İyi ki sen, yalnız sen, hep sen…" notuyla Korel'in fan sayfasında paylaşıldı.
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Yapılan jest karşısında duygulanan Bergüzar Korel, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Benim güzel ailem her yıl öyle büyük mutluluklar yaşatıyor ki bana daha ne olabilir diyorum.Dünyanın her yerine elini uzatan,insana,çocuğa,hayvana yaratılan her cana böylesine dokunan bir ailem olduğu için çok mutluyum.İyi ki varsınız,iyi ki beni anlıyor,seviyor ve varlığınızı her daim yanımda hissettiriyorsunuz.Çok şanslıyım.Başta @berguzarkoreluniversalfanclub olmak üzere hepinize çok teşekkür edip şükranla minnetle sarılıyorum."
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Bergüzar Korel afrikada çeşme su kuyusu doğum günü

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