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  4. Şişli'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar! Evden çıkanlar şoke etti

Şişli'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar! Evden çıkanlar şoke etti

26.06.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da eski kız arkadaşı Beril Varol ve onun ev arkadaşı akademisyen Ömer Akın'ı öldürdükten sonra intihar eden müzisyen Yavuz Selim Bektaş'ın işlediği cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Kan donduran cinayete ilişkin Fulya'daki evde yapılan incelemede silah, farklı türde uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Evden toplanan delillerle birlikte maktullerin tırnaklarından alınan DNA örnekleri de inceleme altına alındı. İşte kan donduran olayla ilgili yeni detaylar!

Şişli'deki müzisyen cinayetinde yeni detaylar! Evden çıkanlar şoke etti

Yavuz Selim Bektaş (34), İstanbul Şişli'de eski kız arkadaşı Beril Varol (28) ve onun ev arkadaşı akademisyen Ömer Akın'ı (29) öldürdükten sonra intihar etmişti.

27 Mayıs sabahı İstanbul Şişli'deki 4 katlı bir binanın en üst katından gelen silah sesleri sonrası 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Polisin yaptığı incelemede Yavuz Selim Bektaş'ın (34), eski kız arkadaşı Beril Varol (28) ve birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı (29) öldürüp yaşamına son verdiği belirlendi.

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EVDE UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının skandal olaya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında cinayetin işlendiği evde yeni delillere ulaşıldı.

Sabah'ın haberine göre, emniyet güçleri tarafından maktule Beril Varol'un evinde yapılan incelemelerde; silah, 170 gr marijuana olarak tabir edilen uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içmekte kullanılan apartlar, intihar notu, hassas terazi, boş kovanlar ve pasaportlar ele geçirildi. Söz konusu eşyalar inceleme altına alındı.

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TIRNAKLARDAN ALINAN DNA ÖRNEKLERİ İNCELENİYOR

Emniyet güçleri tarafından maktullerin tırnaklarından alınan DNA örnekleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan biyolojik incelemeler ardından Adli Tıp Kurumu raporu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek. Yaşanan cinayete ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

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"KALDI BİR İNTİKAMIM, ONU DA ALDIM"

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mühendis olan Beril Varol'u ve onun ev arkadaşı Ömer Akın'ı öldürüp intihar eden Yavuz Selim Bektaş'ın da bir intihar notu bıraktığı öğrenildi. Bektaş'ın bıraktığı notta; "Hayat denilen sefil döngüye geldim.

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Yapmak istediklerimi yaptım, tatmak istediklerimi tattım. Yıkmak istediklerimi yıktım. Seveceğimi sevdim. Kaldı bir intikamım, onu da aldım işim bitti. Neyi bekleyim? Yalan ödüllere kanmam kimsenin yargısından korkmam. Kendi kurallarımla Yaşar kendi kurallarımla ölürüm. Başka huzur aramam" yazdığı görülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul
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