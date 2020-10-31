Berk Atan'ın ailesi depreme yakalandı

İzmir'in Seferihisar açıklarında olan 6,6'lık depremin ardından İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yıkımın meydana geldiği, enkaz altında vatandaşların olduğu öğrenildi.

Ailesi İzmir'de ikamet eden oyuncu Berk Atan, Twitter hesabından anne ve babasının yaşadıklarını şöyle anlattı:

Annemin babamın sesini ilk defa böyle duyuyorum. Çok uzun sürmüş. Binamız sağlam fakat evlerin kapıları ve camları patlamış çok kötüymüş çok. Kendilerini dışarı güvenli bir yere atabilmişler şükürler olsun. Allahım can kaybı yaşatmasın söylenecek söz yok...