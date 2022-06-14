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Berk Can Arslan Z kuşağının radarına girdi

14.06.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç müzisyen ve piyano sanatçısı Berk Can Arslan 'Teslimiyet' ismini verdiği konsept müzik projesi için kamera karşısına geçti. Son çalışmasıyla Türk müzik kültürünü, dünya müziğiyle harmanlayıp doğa ve insana atıfta bulunan Berk Can Arslan “Teslimiyet” çalışması ile listelerde yerini aldı.

Berk Can Arslan Z kuşağının radarına girdi

Son dönemlerde ürettiği müzik çalışmaları televizyon programları ile müzikseverlerin dikkatini çeken Arslan, “Teslimiyet” ismini verdiği ve içerisinde birbirinden özel 3 farklı versiyonun yer aldığı mini albüm çalışması için ilk klip çekimini gerçekleştirdi.

'Bestelerimde müzikaliteyi en üst seviyede tuttuğunun altını çizen Arslan, “Teslimiyet projemizde hedeflemiş olduğumuz Türk müzik kültürünün motiflerini, dünya müziğinin motifleriyle birleştirmek oldu. Bunu da birbirinden farklı 3 versiyonun birleştiği “Teslimiyet” mini albüm çalışmasıyla sağladığımın inancındayım.” Dedi.

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Z KUŞAĞINI YAKALADI

Kendi yaşıtlarının bir çoğunun aksine bestecilik ve müzisyenliğini ön plana çıkararak popüler müzik tarzlarının aksine bir tarz geliştiren Berk Can Arslan, gençleri de yakalayıp şimdiden müzik platformlarında en üst seviyelerde yer almaya başladı. Teslimiyet adlı şarkı şarkısını akustik, Organik Deep House ve Orient Mix tarzlarında bestelediğini açıklayan Berk Can Arslan 'Bestelerimde muzikaliteyi en üst seviyede tutarak benim gibi genç müzik severlere de ulaşmış oluyorum.” dedi.
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TESLİMİYET: DOĞA VE İNSAN

Klip çekiminde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Berk Can Arslan, “Yakın zamanda dijital müzik platformlarında en fazla dinlenenler arasına giren “Teslimiyet” projesi ile doğa ile insanın arasındaki bağa atıfta bulunduk. Klipte, insanın doğadan ve tabiattan hiçbir zaman kopamayacağı ve doğaya olan bağlılığı ön planda olduğu mistik hava ve ambiyansla çekimleri gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu.

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