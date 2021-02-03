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Berk Oktay'dan Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlilik teklifi

03.02.2021 15:12 | Son Güncelleme:
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Berk Oktay'dan Yıldız Çağrı Atiksoy'a evlilik teklifi

Berk Oktay, sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy’a evlenme teklif etti: 'Beraber yaşlanalım mı? dedim, ‘evet’ dedi.'

Geçtiğimiz şubat ayında eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir şekilde boşanan Berk Oktay (38), bir süredir aşk yaşadığı oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy (34) ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Atiksoy'a evlilik teklifinde bulunan Oktay mutlu haberi sosyal medyadan verdi. Oyuncu paylaştığı fotoğrafın altına "Beraber yaşlanalım mı?' dedim, 'Evet' dedi" notunu düştü.

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Atiksoy ise, mutluluğunu, "Gel de 'Evet' deme... Sonsuzluğumuz bir olsun sevgilim" sözleriyle takipçileriyle paylaştı. Çifte takipçilerinden çok sayıda "Mutluluklar" mesajı yağdı.

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