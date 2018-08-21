Berk Oktay genç kızların göz hapsinde!

Oyuncu Berk Oktay, 2011’de aşk yaşamaya başladığı Merve Şarapçıoğlu ile 21 Ağustos 2016’da nikah masasına oturmuştu. Posta'dan Hakan Kırarslan'ın haberine göre, hacker’lar geçen martta karı-kocanın cep telefonlarındaki özel fotoğrafları ele geçirip internette paylaşmıştı.
Merve Şarapçıoğlu’na mayıs ayında boşanma davası açan Berk Oktay erkek arkadaşları ile Bodrum’da. Önceki gün Bitez'de bir beachde denize girdi. Genç kızların göz hapsine aldığı Berk Oktay moralsiz görünüyordu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum