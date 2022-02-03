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Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un mutlu günü! Tuzlu kahveye unutmadı

03.02.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti 2.2.2022 tarihinde evlilik için ilk adımı attı. Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un mutlu günü! Tuzlu kahveye unutmadı

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde Çağatay karakterine hayat veren Berk Oktay, uzun bir süredir meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftten Oktay, geçtiğimiz sene sevgilisine evlilik teklifi etmişti.

Ünlü çift, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandılar. Törende kırmızı ve beyaz renkte iki farklı kıyafet giyen Atiksoy, Oktay'a tuzlu kahve yapmayı da ihmal etmedi. Instagram hesabından içtiği kahvenin fotoğrafını paylaşan Oktay, Atiksoy'u etiketleyerek "Vicdansız" notunu yazdı.

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Nişanlarından bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan ikili sadece "02.02.2022" notunu yazdı. Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, nikah masasına oturmak için de dizilerin sezon tatiline girmesini bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Berk Oktay Yıldız Çağrı Atiksoy
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