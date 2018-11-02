MAGAZİN

Berkay; Arda Turan konusunda net!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.11.2018 09:43 | Son Güncelleme

Geçen ay Arda Turan ile yaşadığı kavgada burnu kırılan Berkay yaşadığı süreçle ilgili maddi konulara takılmadığını adli sürecin tamamlanmasını beklediğini söyledi

Berkay; Arda Turan konusunda net!

Geçen ay Arda Turan ile yaşadığı kavgada burnu kırılan Berkay, önceki gün eşi Özlem Şahin ve kızı Arya ile Hünkar Restoran’daydı.

Çıkışta sağlık durumuyla ilgili soruları yanıtlayan Şahin, “Burnumda sorun yok. Bir tıkanıklık vardı ama onu da lazerle açtılar, şu an iyiyim” dedi.

ADLİ SÜRECİ BEKLİYORUM

Ünlü şarkıcı, sahne programlarının aksamasının yarattığı maddi kayıpla ilgilenmediğini de söyledi: “Ben işin maddi boyutunda değilim, adli sürecin tamamlanmasını bekliyorum.”


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