Berkay; Arda Turan konusunda net!

Geçen ay Arda Turan ile yaşadığı kavgada burnu kırılan Berkay, önceki gün eşi Özlem Şahin ve kızı Arya ile Hünkar Restoran’daydı.

Çıkışta sağlık durumuyla ilgili soruları yanıtlayan Şahin, “Burnumda sorun yok. Bir tıkanıklık vardı ama onu da lazerle açtılar, şu an iyiyim” dedi.

ADLİ SÜRECİ BEKLİYORUM

Ünlü şarkıcı, sahne programlarının aksamasının yarattığı maddi kayıpla ilgilenmediğini de söyledi: “Ben işin maddi boyutunda değilim, adli sürecin tamamlanmasını bekliyorum.”



