Berkay Ateş merak edilen o dizinin kadrosunda! Ezgi Mola ve Salih Bademci başroldeydi

Ay Yapım, atv için çekeceği Ezgi Mola ve Salih Bademci'yi buluşturan "Yeni Bir Gün" dizisinin oyuncu seçimini sürdürüyor.

Dizide Ezgi Mola, avukatlık mesleğine annelik arası veren Nehir’i, Salih Bademci ise Nehir’in eşi avukat Serdar’ı canlandıracak. Nur Sürer ise Nehir’in kayınvalidesi Güngör karakterine hayat verecek.

Dizinin başrol karakterlerinden Tuna’yı canlandıracak isim de belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Adana’da Magarsus dizisinin çekimlerini tamamlayan ödüllü oyuncu Berkay Ateş, Yeni Bir Gün dizisiyle el sıkıştı.

Eşi Serdar ortadan kaybolunca işine geri dönmek zorunda kalan Nehir’in yolu Tuna ile kesişecek.

Berkay Ateş, Anne, Sadakatsiz, Çukur gibi dizilerle başarılı kariyerini güçlendirirken Karanlık Gece ve Abluka gibi filmlerle de büyük bir çıkış yakalamıştı.