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Berkay: "Ceza benim için yeterli değil"

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 12:40 | Son Güncelleme

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasındaki kavgaya ilişkin görülen dava karara bağlandı.

Berkay: "Ceza benim için yeterli değil"

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasındaki kavgaya ilişkin görülen dava karara bağlandı. Arda Turan, ‘kasten yaralama’, ‘ruhsatsız silah taşıma’ ve ‘korku, panik, kaygı veya paniğe neden olacak şekilde silahla ateş etmek’ suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme ardından konuşan Berkay "Ceza benim için yeterli değil" dedi.
Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasındaki kavgaya ilişkin görülen dava karara bağlandı. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya müşteki-sanık Berkay Şahin ve avukatları katılırken müşteki-sanık Arda Turan’ı avukatları temsil etti.
Duruşmada savunma yapan Berkay Şahin’in avukatı Ayşegül Mermer, “Önceki beyanlarımızı tekrar ederiz. Arda Turan’ın müvekkilime karşı silahla eyleminin alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesini talep ediyoruz. Gerekçelerimizi yazılı olarak belirttik. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz” dedi.
Mermer’in ardından söz alarak duruşmada savunma yapan Arda Turan’ın avukatı Şeref Dede, “Önceki yazılı ve sözlü beyanlarımızı tekrar ediyoruz. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması yönünden tüm koşulların oluştuğunu düşünüyoruz. Müvekkilim, hastanede, mahkemede karşı taraftan özür dilemiştir” ifadelerini kullandı.
Duruşmada son sözü sorulan Berkay Şahin, “İlk günden itibaren sanık Arda Turan’ın kamuoyu önünde özür dilemesini bekledik. Ancak gerçekleşmedi. Ayrıca burnum kırıldıktan sonra hastanede o şekilde beklerken Arda beni aradığında kendisine ’yavşak’ dedim. Bunu o anki psikolojiyle söyledim” dedi.
Son sözlerin alınmasının ardından kararını açıklayan hakim, müşteki-sanık Berkay Şahin’e ‘hakaret’ suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Turan’a 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası
Hakim müşteki-sanık Arda Turan’ı ‘ruhsatsız silah taşımak’ suçundan 10 ay hapis ve bin 750 TL adli para cezasına çarptırdı. Müşteki-sanık Turan, ‘korku, kaygı veya paniğe neden olacak şekilde silahla ateş etmek’ suçundan da 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Turan’ı ‘kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptıran hakim, toplamdaki 2 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezasına hükmün açıklanmasının 5 yıl geri bırakılmasına karar verdi. Hakim, ‘cinsel taciz’ suçundan ise beraatine karar verdi.

"Önemli bir dava"
Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan şarkıcı Berkay Şahin, “Ortalama 3 yıla yakın bir ceza aldı. Yalnız bizim itiraz edeceğimiz şeyler olacak. ‘Kasten yaralama’ ile alakalı istediğimiz cezayı alamadık. ‘Cinsel taciz’ ile alakalı istediğimiz cezayı alamadık. Bununla alakalı bir üst mahkemeye başvuracağız. Ama tabii ki bir ceza aldı. Bu kamuoyunun takip ettiği, herkese de örnek teşkil edecek bir dava. Dolayısıyla kamuoyunun hukuksal sisteme güveni açısından önemli bir davadır. Çünkü emsal teşkil edecek, herkes bunu gösterecek” dedi.

"Herkes ruhsatsız silah taşıyabilecek"
Mahkemenin hükmün açıklanmasını geriye bırakmasına tepki gösteren Berkay, “Bu da demek oluyor ki eğer siz bu konudan birine beraat verecekseniz eğer, hükmün açıklanmasını geriye bırakacaksanız eğer, o zaman herkes ruhsatsız silah taşıyabilecek. Okulda, hastanede, her yerde ateş edebilecek. Tehdit edebilecek, 10 tane adamla hastane basabilecek. Tabiri caizse kahpece arkadan saldırıp, insanların burnunu kırabilecek. Yani bunları o zaman herkes yapabilecek” ifadelerini kullandı.

"Özür dileyen hiç kimse yok"
Arda Turan’ın aldığı cezayı az bulduğunu söyleyen Berkay, "Benim için şu an aldığı 3 yıl kadar bir ceza, 5 yıl boyunca birine bir lan dese bile hem 3 yılı hem oradan aldığı cezayı yatacaktır ama bu bile bana yeterli değildir. Ben bir üst mahkemeye avukatlarımla da bir birlikte başvuracağız. Sürekli özür diledik, özür diledik diyorlar. Bakın tekrar söylüyorum. Kendisi son derece alkollüyken hastaneye gelip, ’Kardeşim ben böyle bir şey yapar mıyım ya?’, ’Öyle bir ihtimal var mı?’, ’Yengenin arkası dönüktü tanımadım’ dedi. Ben de özür dile o zaman diyorum. Eğer tanımadıysan, bir özür dile. Özür dilendi diyor. Ama özür dileyen hiç kimse yok. Araya 30 kişi girmeye çalıştı, 30 kişi bizi aramaya çalıştı” dedi.

"Ceza benim için yeterli değil"
Sözlerinin devamında Berkay, “Benim 14 tane sözleşmeli konserim iptal oldu, 1 tane reklam filmim iptal oldu. Birçok kaybım var. Hiçbir şey talep etmiyorum dedim. Sadece özür dileyecek yaptığı terbiyesizlikten dolayı. Alkollüydüm, özür dilerim diyecek bu kadar basit. Sonra kırılan burnumla alakalı da, bizi erkek erkeğe beş dakika bir odaya kapatsınlar, sorunumuzu çözeriz dedim. Başka hiçbir beklentimiz yoktur. Alınan ceza benim için yeterli değil. Sabıkalı olsa dahi beni tatmin etmiyor” ifadelerini kullandı.

Berkay:

Berkay:

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