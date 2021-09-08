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Berkay'dan, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında flaş itiraf!

08.09.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gece Kuşadası’nda sahne alan Berkay, sevilen şarkılarını İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda düzenlenen halk konserinde seslendirdi. Survivor 2021 yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu ile şarkı çıkarmaya hazırlanan Berkay, Aleyna'nın burun estetiği yaptırdığını doğruladı.

Berkay'dan, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında flaş itiraf!

Kuşadası’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünün kutlandığı gecede sahne alan Berkay, izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı.

Berkay konser öncesinde ise basın mensuplarıyla bir araya geldi. Altın Güvercin Beste Yarışması hakkında konuşan ünlü isim şunları söyledi: “Harika bir belediye. Her yeri müzik yapmışlar 10 gün. Allah’a bin şükür çok yoğunuz ama gerçekten yoruldum yani. Dinlenmek istiyorum. Evden uzak kaldık ama bu tempoya da ihtiyacımız vardı. Yaz bitiyor artık ufak ufak dinlemeye başlayacağız. “

"BURUN ESTETİĞİ YAPTIRDI"

Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu’nun klibinde oynamak için estetik yaptırdığı haberleri hatırlatılan Berkay “Müzik aşığı bir kız. Şarkı söylemeyi çok seviyor. Ona kendi şirketimizden bir iş çıkarıyoruz. Şarkısı hazır! Önümüzdeki günlerde de klip çekecek. Kendi isteğiyle burnunda ufak bir kemer vardı onu düzelttirdi. Ben kendisine öyle bir tavsiyede bulunabilecek biri değilim" dedi.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu burun estetiği yaptırdıSurvivor Aleyna Kalaycıoğlu burun estetiği yaptırdı


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Berkay Ateş
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