Berkay ile Arda Turan arasındaki davasının duruşması başladı. 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Berkay katıldı. Arda Turan’ın avukatının hazır bulunduğu duruşmada tanıklar dinleniyor.

Berkay ile Arda Turan aras\u0131ndaki davas\u0131n\u0131n duru\u015fmas\u0131 ba\u015flad\u0131. 41. Asliye Ceza Mahkemesi\u2019nde g\u00f6r\u00fclen duru\u015fmaya Berkay kat\u0131ld\u0131. Arda Turan\u2019\u0131n avukat\u0131n\u0131n haz\u0131r bulundu\u011fu duru\u015fmada tan\u0131klar dinleniyor.PARTNER'Selfie \u00e7ekmeden duramad\u0131m' D\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcren tuhaf tuvalet aynalar\u0131Kangal k\u00f6peklerini uluslararas\u0131 festivale haz\u0131rl\u0131yorlar500 ton karpuz elinde kalan \u00e7ift\u00e7i: Bu y\u0131l da evde kald\u0131m
Okuyucu Yorumları 0 yorum