Berkay'ın 1 yaşındaki kızı Arya'nın ağlaması olay oldu

2016 yılında Özlem Ada Şahin'le dünya evine giren ve Arya adını verdikleri bir kız çocuğu olan ünlü şarkıcı Berkay'ın Instagram'dan paylaştığı video sosyal medyayı salladı.

İZLENME REKORU KIRIYOR

Ünlü şarkıcının Temmuz ayında 1 yaşına giren kızı Ada, 'Yüksek Yüksek Tepelere' şarkısını duyunca gözyaşlarına boğuldu. Berkay'ın "Duygusal kızım" notuyla paylaştığı video 1 saatte 700 bin görüntülenmeyi geçti.

"Şimdi Arya'nın ne kadar duygusal olduğunu göreceksiniz" diyerek kızına türkü söyleyen Berkay, Arya'nın gözyaşlarına boğulmasına dayanamayarak "Vermem ben seni kimseye asla kimse alamayacak" sözleriyle kızını sakinleştirmeye çalıştı.

