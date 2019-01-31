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Berkay'ın avukatı gerçek gelirini açıkladı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.01.2019 14:01 | Son Güncelleme

Arda Turan'la olan duruşmasında aylık kazancını bin lira olduğunu söyleyen Berkay Şahin'in avukatı bugün 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak Berkay'ın sadece telif haklarından aylık 200 bin TL kazandığını söyledi.

Şarkıcı Berkay Şahin'i darp ve eşi Özlem Ada Şahin'i taciz ettiği iddiasıyla yargılanan milli futbolcu Arda Turan, dün hakim karşısına çıktı. Berkay'ın duruşmada aylık kazancının bin TL olduğunu söylemesi üzerine sosyal medyada tepki yağdı. Konu hakkında açıklama yapan Berkay Şahin'in eşi, "Bu konuyla gündeme gelmek istemezdik, Berkay'ın aylık kazancı 200 bin TL" dedi.

GELİRİ İSPATLANMAZSA MALİYE DEVREYE GİRECEK

Ünlü şarkıcı Berkay'ın dün görülen duruşmada aylık kazancının açıklamasının üzerine CİMER'e şikayet yağdı. Berkay'ın bu açıklamasıyla hakimi kandırdığı iddia edildi. Aynı zamanda Berkay'ın geliri kanıtlanmazsa Maliye devreye girerek soruşturma başlatılacak.

"SADECE TELİF HAKLARINDAN 200 BİN TL KAZANIYOR"

Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer, konu hakkında açıklama yapmak için Kanal D ekranların yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına telefonla bağlandı. Berkay Şahin'in sadece telif haklarından aylık 200 bin TL kazandığını söyleyen Mermer, açıklamalarına şöyle devam etti: "Maalesef bu konuyla gündeme gelmeyi istemezdik. kendi davasının önüne geçti. Müvekkilim tamamen yanlış anlaşıldı mahkemeye kandırmak ve gibi bir düşüncesi olamaz. Bu bin TL olayını Berkay kazancını asgari ücret ortalamasını bildiği için söylememişti. Bu zaten ceza davasıdır.

Zaten bunun öncesinde sorulduğunda gelirini beyan etti ve dosyasında bu yazıyor. Berkay Şahin böyle söylemesinin nedeni asgari ücret diye bir şey var orada onu söylemekten çekindiği için söylemedi. Burada kandırmaca yok. Usülen sorulan bir sorudur hakim bile bildiği için 'emin misin' diye sormadı.

VERGİ SIKINTI OLAMAZ

Berkay'ın vergi açısından sıkıntı olamaz çünkü her şeyi belgeli. her iki taraf birbirine saygı gösterdi. normal bir ortam vardı. konuşulması gereken konu ortadaki silah."

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