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Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin isyan etti! 'Bu adam bir suçludur'

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 15:38 | Son Güncelleme

Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, 'ruhsatsız silah taşıma', 'korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından ise toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası alan futbolcu Arda Turan'ın kendisini taciz ettiğini öne sürerek, "Bakın bu adam bir suçludur" dedi.

Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin isyan etti! 'Bu adam bir suçludur'

Futbolcu Arda Turan, geçen yıl şarkıcı Berkay Şahin’e kafa atıp, eşi Özlem Şahin’i taciz ettiği iddiasıyla yargılanıyordu. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada taciz iddialarıyla ilgili delil yetersizliğinden beraat eden Arda Turan, ‘ruhsatsız silah taşıma’, ‘korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etme’ ve ‘Kasten yaralama’ suçlarından ise toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Mahkeme, hapis cezalarıyla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Kararın ardından Arda Turan ve Berkay birer açıklama yaptılar.

“AMACINA ULAŞAMAMIŞTIR”

Bir açıklama da Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’den geldi. Özlem Ada Şahin yaptığı açıklamada cezaya isyan etti:

"Öncelikle benim yaşadığım olay açıkça, bir süredir ülke gündemini etkileyen ve her konumda yüzlerce insanın lanetlediği kadına şiddet olaylarının bir başka görünümüdür, kaynağıdır, bu algının temelidir. Bir kadının özgürce taciz edilmeden bir birey olarak hayatını sürdürebilmesinin önündeki en büyük engel; bugün verilen karar ve benzeri kararlardır. Malum şahıs sevinç nidalarıyla duyurduğu gibi böyle bir suç işlemediği için beraat etmemiştir, sadece yeterli delil bulunamadığı için beraat etmiştir.

Hukuksuzlukla dolu bu kararın gerekçesi ise ortam karanlık olduğu için ve kimse duymadığı için tacizin ispatlanamamasıdır. Bir kadın akşam bir sokakta, arkadaşıyla bir mekanda, sinemada, toplu taşımada kimse duymadan kimse görmeden tacize uğrayabilir demenin bir başka şeklidir bence bu karar. Bu şahıs, eşimle birlikte olduğum bir mekanda kulağıma malum cümleleri söyleyebilecek kadar cüretkar ve bunun ortaya çıkmayacağından, çıksa dahi gerekli cezayı almayacağından emindir.

Açıkça hem toplumun erkek olarak ona verdiğini hem de maddi gücünün ona sağladığını düşündüğü tüm imkanların arkasına sığınmış ve üzülerek gördük ki, ne yazık ki amacına da ulaşmıştır. Dikkat çekmek isterim ki yalnızca beraat kararını herkese duyuran bu tanınmış kişi 3 adet suçtan 2 yıl 8 ay ceza almıştır. Bakın bu adam bir suçludur. Nitekim bu cezanın verilmesinin sebebi olan, eşim Berkay'la bu şahsın tüm basına yansımış ve daha öncesinden hiçbir neden bulunmamışken dahil olduğu kavganın esas sebebi de beraat ettim dediği olaydır. Bu ve benzeri olayları yaşayan, yaşamak zorunda bırakılan, yaşama ihtimali olan tüm kadınlar adına ve bu şahsı örnek alarak büyüyeceğinden korku duyduğum çocuklar adına, bu düşünceyi yıkmak için davamın arkasında duracağımı ve peşini bırakmayacağımı bildiririm.

İtirazlarımız sonucunda karar hukuken değişmese dahi, vicdanen onun ve tüm destekçilerinin yakasını bırakmamasını temenni ediyorum.”

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