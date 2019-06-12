Berkay'ın 'İz'i güçlü oldu!

Taburcu, Lolita, Ömrümün Yarı Kalanı, Ele İnat, İzmirli, İnanırım, Gel Gel, Benim Hikayem , Sen Varsın , Ey Aşk , Yaz, Deliler şarkılarıyla ve "AraBest" adını verdiği konsept albümündeki şarkılarıyla müzik severlerin kalbinde yer edinen şarkıcı, söz yazarı ve besteci Berkay dinleyenlerine ‘İz’ adını verdiği albümü ile sürpriz yapıyor.

Geçmiş yıllarda müzikseverlerle buluşan ancak bugün hala çok dinlenen, dünden bugüne uzanan 11 şarkıyı “İz” adını verdiği albümünde yorumlayan Berkay ‘ın ilk çıkış şarkısı yıllar önce Aşkın Nur Yengi tarafından seslendirilen sözleri Sezen Aksu’ya, müziği Gioanis Parios ve Antonios Vardis’e ait olan ‘Ayrılmam’.

Berkay’ın Türk Pop Müziği’nin özel şarkılarını kendine özgü yorumuyla seslendirdiği ‘İz’ albümünde düzenlemelerde Çağrı Telkıvıran ve Bora Uzer imzası bulunuyor. Avrupa Müzik etiketiyle piyasaya çıkacak Berkay’ın “İz” albümün klibini ve fotoğraflarını ise Murat Joker çekti.

