MAGAZİN

Berkay Şahin ikinci kez baba oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.07.2019 14:25 | Son Güncelleme

Şarkıcı Berkay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez baba olduğunun müjdesini verdi. Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin çifti bebeklerine Zeynep Mira adını verdi.

Berkay Şahin ikinci kez baba oldu

Berkay, 2016 yılında Özlem Ada ile evlenmiş, 2017 yılında da kızları Arya dünyaya gelmişti. İkinci bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin’in doğuma girdiğini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Berkay Şahin, eşi Özlem Ada Şahin’in doğuma girdiğini sosyal medya hesabından çektiği video ile takipçilerine duyurdu.

Şahin, “Şu an hazırız doğum için. Zeynep geliyor. Kalbimin bir parçası daha yola çıktı, geliyor” ifadelerini kullandı.

DOĞUM SONRASI İLK PAYLAŞIM

Berkay Şahin, doğum sonrası yine ilk paylaşımı sosyal medya hesabından yapmayı tercih etti.

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İkinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Şahin, kızının fotoğrafını nazar boncuğu ile paylaştı ve şunları yazdı:

Kızımız Zeynep, bugün doğdu. Allah her isteyene böyle bir duyguyu tatmayı nasip etsin. Ben ikinci kere tattım, şükürler olsun…

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