Berkay Tulumbacı: İnşallah pideciyle falan öpüşmem

Programlarına ara vererek ev karantinasına geçen Güldür Güldür ekibinin üyesi Berkay Tulumbacı, bu süre zarfında sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımlarla beğeni topluyor.

Sürekli olarak evde oturmaktan bir hayli sıkılan takipçileri için eğlenceli içerikler paylaşan Tulumbacı, Instagram hesabından yazdıklarıyla takipçilerini güldürdü. Salgından korunmak için maske taktığımızdan dolayı yaşadığı mağduriyeti dile getiren Tulumbacı şunları yazdı:

“Bu süreçte şunu anladım; kimseyi anlamıyorum çünkü konuşurken insanların dudağına bakıyormuşum.. maske gelince foyam ortaya çıktı.. İnş. Pideciyle falan öpüşmem...”

