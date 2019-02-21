Berkay ve Ece Erken'in katıldığı doğum gününe striptizci damga vurdu

Galerici Murat Karabova'nın ünlü isimlerle dolu doğum günü gecesine striptiz şov damga vurdu.

Berkay ile Ece Erken’in aşk iddiaları haberleriyle gündeme gelen doğum günü partisinde dans şov sosyal medyaya düşünce olay oldu.

Bircan Bali'nin aşk iddialarını yalanlamak için 'doğum gününü ben organize ettim' dediği partideki seksi dans şov herkesin diline düştü.

Ünlü isimlerin dansçıyı çekmek için adeta birbirleriyle yarışması ise sosyal medyanın gündemindeydi.

ECE ERKEN'İ EVİNE BIRAKTIRDIK

Karabova ünlü ikili ile ilgili çıkan aşk iddialarına ise şu tepkiyi verdi: "Dün gece doğum günüm için bir araya geldiğimiz dostlarıma öncelikle teşekkür ediyorum, değerli arkadaşlarım Berkay ve Ece; ben bir çok yakın arkadaşım sohbet eşliğinde eğlendik, var olmayan dedikodular dolaşsa da hepsi hayal ürünüdür tüm gece güzel olan.Eğlencemizi tadında bırakan @berkaysahinn erkenden ayrılmıştır, yanyana doğum günü nedeniyle herkes bir araya gelmiştir @eceerken özel arabamızla evine kadar bıraktırttık."

Kahve çekirdeği nasıl seçilir?

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