Berker Başmanav 'MasterChef'te aşk var' dedi! Uğur Yılmaz Deniz ve Tanya Kilitkayalı gündem oldu

Berker’in sürpriz aşk açıklaması kısa sürede olay oldu. ‘Kavuşmalarına az kaldı’ sözleri diskalifiye olan Uğur ve Tanya aşk mı yaşıyor sorusunu akıllara getirdi.

MasterChef Tanya ayrıca açıklamasında "Survivor’a katılmayacağım. Çok zor bir yarışma o psikolojiye hazır değilim" dedi.

Bu açıklamanın üstüne Tanya'nın katıldığı programda söylediği sözler gündeme geldi. MasterChef Türkiye yarışmasında yer alan Berk İlter, YouTube’da yayınlanan ‘Kaybedilenler Kulübü’ programına yarışmadan arkadaşı Tanya Kilitkayalı’yı konuk etti. Tanya’nın "nişanlımdan ayrıldım, sevgilim olabilir. Sevgilim olabilir sanki! O soru işareti olarak kalsın" sözleri kafaları karıştırdı.

MasterChef yarışmasından elenen Berker, Bartu Küçükçağlayan’ın ‘MasterChef’te aşk var mı?’ sorusuna ‘Evet, var. Hatta kavuşmaya az kaldı’ cevabını verdi. Berker’in bu açıklaması olay oldu.

Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın 'Mücbir Sebepler' programına katılan Berker, ‘MasterChef’te aşk var’ dedi. Bu sezon MasterChef yarışmasında yer alan Berker açıklamasıyla gündeme düştü.

Yarışma boyunca çok yakın olan Uğur ve Tanya’nın aşk yaşadığı haberleri daha önce de gündeme gelmişti. Acun Ilıcalı'nın Uğur’un diskalifiye olduğunu açıklaması ve Berker'in 'kavuşmalarına az kaldı' sözleri Tanya ve Uğur aşkı olarak yorumlandı.

Tanya yarışmaya katıldığında Ulaş Mullacuma ile nişanlıydı. Çiftin yarışmada devam ederken mi, yoksa yarışmadan sonra mı ayrıldığı merak konusu oldu.

