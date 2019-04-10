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Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 14:27 | Son Güncelleme

Gezi Parkı eylemlerinde başına biber gazı fişeği isabet etmesi sonucu 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada olay yerinde keşif yapıldı.

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Olayın meydana geldiği Mithatpaşa Caddesi Gaziler Sokak'ta mahkeme heyeti ve jandarma bilirkişi tarafından yapılan keşifte, Berkin Elvan'ın ailesi, ailenin avukatları ile sanık polisin avukatları ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yer aldı.

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Keşif öncesi sokakta güvenlik önlemleri alınırken, keşif sırasında tanık olarak dava dosyasında görgü tanığı olan Denizcan Parlak dinlendi.

TANIK DİNLENDİ

Keşif sonrası açıklama yapan tanık Denizcan Parlak, "Onunla beraberdim. Dosyada da görgü tanığıyım. Bugün buraya geldik mahkeme heyetiyle bir keşif oldu. Burada mahkeme heyetine bildiklerimi anlattım. Berkin'in vurulduğu noktayı, polisin ateş ettiği noktayı anlattım. Mahkeme heyeti kendi gözleriyle gördü. Bilirkişiler gerekli fotoğraf ve video kayıt yaptı" dedi.

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"5 YIL ÖNCESİNE GERİ DÖNDÜK"

Anne Gülsüm Elvan ise, "Biz bugün yine 5 yıl öncesine geri döndük. Tekrar tekrar bir daha vurulduk" diye konuştu. Ailenin avukatı Can Atalay da, "Adalet istiyoruz. Davayı takip ediyoruz. Elvan ailesi de, Okmeydanı halkı da buradaydı. Biz de buradaydık. Duruşmada görüşeceğiz artık" dedi.

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(DHA)

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