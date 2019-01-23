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Berkin Elvan davasında bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 13:43 | Son Güncelleme

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, ( DHA) GEZİ  Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davada mahkemeye bilirkişi raporu ulaştı.

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, ( DHA) GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davada mahkemeye bilirkişi raporu ulaştı. 23 sayfalık bilirkişi raporunda, "Dosya kapsamı üzerinde yapılan incelemeler neticesinde ve olay görüntülerinden anlaşıldığı üzere maktulün 2. zet polisi (Sanık F.D) tarafından 13.47.17 zamanında yapılan atış neticesinde yaralandığı kuvvetle muhtemel olarak değerlendirilmiştir" denildi

Avukatlar, polis F.D.'nin tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın duruşmaları takip ediyor olması, yaptığı görev itibarıyla kaçma şüphesinin bulunmaması dikkate alınarak sanık F.D.'nin tutuklanması talebinin reddine karar verdi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için 27 Şubat'a ertelendi.

TANIKLAR DİNLENDİ

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "Olası kasıtla öldürmek" suçundan müebbet hapsi istenen sanık polis F.D. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan da avukatlarıyla birlikte duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, olay günü görev yapan polisler tanık olarak dinlendi. Tanık Serdar D., sanığı tanımadığını, özel TİM'de olduğunu, olay günü gelen farklı anonslar üzerine farklı farklı yerlere gittiğini belirterek, "Olay günü Okmeydanı'na gitmedim" dedi. Olay yeri görüntülerini duruşma salonunda izleyen tanık Serdar D., olay yerine gitmediğini, polisleri de tanımadığını sözlerine ekledi. Tanık Mahir P. ise olay tarihinde Zeytinburnu'nda görev yaptığını, Okmeydanı'nda görev yapmadığını anlatarak, "Gerekirse telefon kayıtlarına da bakılmasında bir sakınca görmüyorum" ifadelerini kullandı.

SANIĞIN TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ

Elvan Ailesi'nin Avukatı Can Atalay, dosyanın eksiğinin kalmadığını kaydederek, "Olay yerinde keşif yapılmalıdır. Sanığın suç işlediği açıktır. Sanığın delil karartma ihtimali vardır. Sanığın tutuklanmasını talep ediyorum" dedi. Söz alan Elvan Ailesi'nin diğer bir avukatı da sanığın başından beri yalan söylediğini, Berkin'i hedef gözeterek vurduğunu ve tutuklanması gerektiğini belirtti.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Tanıkların dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılması taleplerinin bir sonraki duruşmada değerlendirilmesine hükmetti. Sanığın tutuklanması yönündeki talebin sanığın duruşmaları takip ediyor olması, yaptığı görev itibariyle kaçma şüphesinin bulunmaması dikkate alınarak tutuklanması talebinin reddine karar veren mahkeme heyeti duruşmanın 27 Şubat'a erteledi.

BİLİRKİŞİ RAPORU

Öte yandan 10 Ocak 2019 tarihli 23 sayfalık bilirkişi raporu da mahkemeye ulaştı. Bir öğretim görevlisi, bir adli bilişim uzmanı ve bilgisayar mühendisi tarafından hazırlanan raporun sonuç kısmında, iyileştirilmiş görüntüler üzerinde yapılan incelemede, maktül Berkin Elvan'ı mevcut video kaydı görüntüleri üzerinden teşhis etmenin teknik olarak mümkün olmadığı belirtildi. Raporda, "Ancak dosya kapsamı üzerinde yapılan incelemeler neticesinde ve olay görüntülerinden anlaşıldığı üzere maktulün 2. zet polisi (Sanık F.D) tarafından 13.47.17 zamanında yapılan atış neticesinde yaralandığı kuvvetle muhtemel olarak değerlendirilmiştir" denildi. Yapılan incelemede, atışın havaya doğru yapılmadığı ve söz konusu atışın yerden sekmediğinin değerlendirildiği vurgulanan raporda, atış mesafesinin de yaklaşık 65 metre olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

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