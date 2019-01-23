Berkin Elvan davasında bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, ( DHA) GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davada mahkemeye bilirkişi raporu ulaştı. 23 sayfalık bilirkişi raporunda, "Dosya kapsamı üzerinde yapılan incelemeler neticesinde ve olay görüntülerinden anlaşıldığı üzere maktulün 2. zet polisi (Sanık F.D) tarafından 13.47.17 zamanında yapılan atış neticesinde yaralandığı kuvvetle muhtemel olarak değerlendirilmiştir" denildi

Avukatlar, polis F.D.'nin tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın duruşmaları takip ediyor olması, yaptığı görev itibarıyla kaçma şüphesinin bulunmaması dikkate alınarak sanık F.D.'nin tutuklanması talebinin reddine karar verdi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için 27 Şubat'a ertelendi.

TANIKLAR DİNLENDİ

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "Olası kasıtla öldürmek" suçundan müebbet hapsi istenen sanık polis F.D. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan da avukatlarıyla birlikte duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, olay günü görev yapan polisler tanık olarak dinlendi. Tanık Serdar D., sanığı tanımadığını, özel TİM'de olduğunu, olay günü gelen farklı anonslar üzerine farklı farklı yerlere gittiğini belirterek, "Olay günü Okmeydanı'na gitmedim" dedi. Olay yeri görüntülerini duruşma salonunda izleyen tanık Serdar D., olay yerine gitmediğini, polisleri de tanımadığını sözlerine ekledi. Tanık Mahir P. ise olay tarihinde Zeytinburnu'nda görev yaptığını, Okmeydanı'nda görev yapmadığını anlatarak, "Gerekirse telefon kayıtlarına da bakılmasında bir sakınca görmüyorum" ifadelerini kullandı.