HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Berkin Elvan davasında kritik gelişme! Mütalaasını açıklamak üzere dosya savcıya gönderildi

Berkin Elvan davasında kritik gelişme! Mütalaasını açıklamak üzere dosya savcıya gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 15:13 | Son Güncelleme

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada dosya mütalaasını açıklamak üzere duruşma savcısına gönderildi.

Berkin Elvan davasında kritik gelişme! Mütalaasını açıklamak üzere dosya savcıya gönderildi

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık F.D. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşma salonunda Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ve kardeşi Gamze Elvan ile taraf avukatları yer aldı. Duruşmayı izleyenler arasında CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da vardı.

EREN BÜLBÜL'ÜN ACISINI DA PAYLAŞIYORUM

Duruşmada söz verilen Sami Elvan, 53 yaşında olduğunu ve oğlunun öldüğü güne kadar karakolda hiçbir işinin olmadığını dile getirerek “13 yaşındaki çocuk nasıl terörist olur. Bana bunu bilimsel olarak açıklayın. Trabzon'da öldürülen Eren Bülbül'ün acısını da paylaşıyorum. Acıları kıyaslıyorlar. Ben siyasetçi değilim, normal vatandaşım. Benim çocuğum terörist olamaz" dedi.

7 YILDIR UYUYAMIYORUM

Anne Gülsüm Elvan da “17 duruşmadır oğlumun suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışıyorum. Her şey meydanda, suçlulara ceza verilmiyor. Katile soruyorum 'Çocuğu ona baba dediğinde benim oğlum aklına geliyor mu' Ben yaşayamıyorum, 7 yıldır uyuyamıyorum" şeklinde konuştu. Anne Elvan da sözlerinin ardından gözyaşları eşliğinde duruşmadan çıktı.

KİMSENİN ÖLÜMÜYLE İLGİM YOK

Avukat savunmalarının ardından söz alan tutuksuz sanık F.D. ise “Baştan beridir avukatların söyledikleri varsayım üzerinedir. Hayali bir dünyadadırlar, ispatlayamadıkları şeyleri söylemektedirler. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Önceki ifadelerimde de söyledim, kimsenin ölümüyle ya da yaralanmasıyla hiçbir ilgim yok" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, esas hakkında mütalaasını açıklaması için dava dosyasının savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
ABD'li aileye Dolmabahçe'de gasp girişimiABD'li aileye Dolmabahçe'de gasp girişimi
AÖF kayıt yenileme ücreti ve kayıt yenileme tarihleri 2020AÖF kayıt yenileme ücreti ve kayıt yenileme tarihleri 2020
En Çok Okunan Haberler
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
Kamuda yeni dönem bugün başladı! Zorunlu oldu
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
O süre 9 aya çıkarıldı! Vergi, resim ve harç istisnası belgelerinde düzenleme
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
Caniden polise kan donduran sözler! 'Sağ kalmaz'
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı'nda zor anlar! 292 metrelik gemide makine arızası
İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Böyle kurtarıldı
ABD'li aileye Dolmabahçe'de gasp girişimi
ABD'li aileye Dolmabahçe'de gasp girişimi
İBB önündeki servisçilerin eyleminde arbede
İBB önündeki servisçilerin eyleminde arbede
PKK'lı terörist Amasya'da intihar eylemi yapmak isterken etkisiz hale getirildi
İntihar eylemi yapmak isterken etkisiz hale getirildi
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan’ın acı günü
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan’ın acı günü
Müyesser Yıldız ve 2 isim hakkında istenen ceza belli oldu
Müyesser Yıldız hakkında istenen ceza belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.