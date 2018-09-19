Berkin Elvan davasında sanığın tutuklanması talebine ret

Özden ATİK - İbrahim MAŞE - İstanbul, DHA - GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davada, sanık polis F.D.'nin tutuklanması talebi bir kez daha reddedildi. Yeniden bilirkişi raporu aldırılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 28 Kasım'a bıraktı.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8'inci celsesi görülen duruşmaya, Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ile avukatları katıldı. Van'da görevli sanık polis F.D. ise duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmaya, CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP'li milletvekilleri Hüda Kaya, Garo Paylan ve Meral Danış Beştaş ile Taksim Dayanışması'ndan Mücella Yapıcı ile çok sayıda kişi de takip etti. Duruşmada, olay günü görev yapan polisler tanık olarak dinlendi.

ADLİ TIP KURUMU: "GÖREV KAPSAMI DIŞINDA OLDUĞUNDAN RAPOR DÜZENLEMEDİ"

Mahkeme Başkanı Canel Rüzgar, Adli Tıp Kurumu'na yazılan yazıya cevap geldiğini belirtti. "Görüntünün kalitesinin düşük olduğu, kişinin güvenlik kamerasına uygun pozisyon ve yakınlıkta bulunmadığı ve görsel bilginin yeterli düzeyde olmadığının" ifade edilerek taleplerin görev kapsamı dışında olduğu ve bu nedenle rapor düzenlenemediğinin bildirildiği belirtildi. Bunun üzerine Elvan ailesinin avukatlarından Can Atalay, "Adli Tıp, 'Biz bu görüntülerden tespit yapamıyoruz' diyerek heyetinizle dalga geçmiştir. Oysaki Jandarma Kriminal raporu, sanığın suçunu ispatlar niteliktedir" dedi. Avukat Çiğdem Akbulut ise Jandarma Kriminal raporu dikkate alınmayacaksa en azından Ulusal Kriminal Büro'ya yeniden gönderilmesini talep etti.