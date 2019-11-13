Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada yeni gelişme! Rapor yeniden istendi

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 15. celseye, "Olası kasıtla öldürmek" suçundan müebbet hapsi istenen tutuksuz sanık F.D. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nden duruşmaya katıldı. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ve kardeşi Gamze Elvan duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı çok sayıda izleyici de takip etti.

BERKİN ELVAN'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVADA TANIK POLİS DİNLENDİ

Duruşmada, olay zamanı zet silahı kullandığı iddia edilen polislerden Y.Ş., tanık olarak SEGBİS ile dinlendi. Tanık Y.Ş., ‘"O günü hatırlamak çok zor. 6 sene geçmiş. O günlerde 4-5 farklı yerde bulunuyorduk. Görev yaparken, kim vardı kim yoktu hatırlamıyorum. O günlerde İstanbul’un çevre illerinden takviye ekipler geliyordu. Okmeydanı bölgesinde görev yaptık mı hatırlamıyorum. Gezi olayları sırasında zet silahı kullanıp kullanmadığımı hatırlamıyorum’’ dedi.

Tanık konuştuğu sırada anne Gülsüm Elvan ve baba Sami Elvan, ağlayarak duruşma salonundan çıktı.

MAHKEME BAŞKANI: YENİ RAPOR İSTENECEK

Mahkeme başkanı, duruşmada mahkemenin istediği unsurları içeren Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığını kaydederek, ‘’Gelen bilirkişi raporları bizim istediğimiz unsurları içermiyor. Zet tüfeğine ilişkin jandarmanın raporları geldi ancak bizim mahkememizin istediği raporlar gelmedi. Bu nedenle ATK’dan yeni rapor istenecek. Dosya bu beklenen rapor geldikten sonra karar aşamasına gelmiş olacak. Mahkemenin duruşmaları uzatma gibi bir gayreti yok. Biz elimizden gelen neyse hepsini yerine getiriyoruz. ‘’