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Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada yeni gelişme! Rapor yeniden istendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 13:37 | Son Güncelleme

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davaya devam edildi.  Duruşmada sanığın ZET (gaz tüfeği) kullanması nedeniyle talimatlara aykırı hareket edip etmediği yönünde bilirkişi raporunun eksik hususlar içermesi gerekçesi ile yeniden istenmesine karar verildi. Duruşma 5 Şubat’a ertelendi.

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada yeni gelişme! Rapor yeniden istendi

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 15. celseye, "Olası kasıtla öldürmek" suçundan müebbet hapsi istenen tutuksuz sanık F.D. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nden duruşmaya katıldı. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ve kardeşi Gamze Elvan duruşmada hazır bulundu. Duruşmayı çok sayıda izleyici de takip etti.

BERKİN ELVAN'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVADA TANIK POLİS DİNLENDİ

Duruşmada, olay zamanı zet silahı kullandığı iddia edilen polislerden Y.Ş., tanık olarak SEGBİS ile dinlendi. Tanık Y.Ş., ‘"O günü hatırlamak çok zor. 6 sene geçmiş. O günlerde 4-5 farklı yerde bulunuyorduk. Görev yaparken, kim vardı kim yoktu hatırlamıyorum. O günlerde İstanbul’un çevre illerinden takviye ekipler geliyordu. Okmeydanı bölgesinde görev yaptık mı hatırlamıyorum. Gezi olayları sırasında zet silahı kullanıp kullanmadığımı hatırlamıyorum’’ dedi.

Tanık konuştuğu sırada anne Gülsüm Elvan ve baba Sami Elvan, ağlayarak duruşma salonundan çıktı.

MAHKEME BAŞKANI: YENİ RAPOR İSTENECEK

Mahkeme başkanı, duruşmada mahkemenin istediği unsurları içeren Adli Tıp Kurumu’nun (ATK) raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığını kaydederek, ‘’Gelen bilirkişi raporları bizim istediğimiz unsurları içermiyor. Zet tüfeğine ilişkin jandarmanın raporları geldi ancak bizim mahkememizin istediği raporlar gelmedi. Bu nedenle ATK’dan yeni rapor istenecek. Dosya bu beklenen rapor geldikten sonra karar aşamasına gelmiş olacak. Mahkemenin duruşmaları uzatma gibi bir gayreti yok. Biz elimizden gelen neyse hepsini yerine getiriyoruz. ‘’

‘’RAPOR BERKİN ELVAN'IN BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE VURULDUĞUNU GÖSTERİYOR’’

Elvan ailesinin avukatı da, ‘’Mahkemenin yaptığı keşif boşa çıkarılmaya çalışılıyor. Elimizdeki rapor sanığın çocuğu bilinçli bir şekilde vurduğunu gösteriyor. Olay anında bir toplumsal gösterinin olmadığı da bu raporda mevcut’’ dedi. Sanık avukatı ise, olaya ilişkin ATK raporları geldiğinde beyanda bulunacaklarını söyledi.

ADLİ TIP KURUMU’NUN RAPORU BEKLENECEK

Mahkeme heyeti, tanık Muhammed Akkaya hakkında yeniden zorla getirilmesine karar verdi. Heyet, tarafların esasa ilişkin savunmasının alınmasının ardından iddia makamından mütalaa alınmasına hükmetti. Heyet, dosyanın Adli Tıp Kurumu’ndan dönüşünün beklenilmesine karar vererek, duruşmayı 5 Şubat’a erteledi.

Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporuna göre, yapılan mukayese ve test atışlarına göre kolu dirseğinden beyaz sargı ile sarılı, sanık olduğu iddia edilen zet tüfeği kullanan kolluk görevlisinin kasıtlı olarak vurmak istediği bir hedefe nişan alarak atış yapsa dahi isabet ettirme olasılığının düşük olduğu, olay anındaki görüntülerde gösterici grubun ve bölgenin net görülmediğine yer

Duruşma sonrası Çağlayan Meydan’ında hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi ve babası açıklama yaptı. Anne Gülsüm Elvan, ‘’Maalesef yine elimiz boş geldik. Adalete açız, çocuğumun katili yargılansın’’ dedi. Baba Sami Elvan ise, ‘’ Bu dava bizim davamız değildir. Bu dava bütün Türkiye’yi ilgilendiriyor. Berkin sıradan bir çocuktu ama şu an hepinizin çocuğu. 5 Şubat’taki duruşma çok önem arz ediyor. Hepinizi o duruşmaya bekliyoruz. ‘’ dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
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