İSTANBUL (AA) - Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan ile eski CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) Genel Başkanı Alper Taş'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında, 2016'da Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandığı dava sonrası adliye önünde atılan sloganlar nedeniyle açılan soruşturma, takipsizlikle sonuçlandı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan takipsizlik kararında, "şüpheli" olarak ÖDP Başkanı Alper Taş, eski CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, eski CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu, Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay ile Gezi Parkı olaylarında polislerin ateşlediği gaz fişeğiyle öldüğü belirtilen Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan'ın isimleri yer aldı.

Takipsizlik kararında, 25 Mart 2016'da saat 16.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yer alan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandığı davanın sanıklarının koridora çıkmasıyla birlikte yaklaşık 100-150 kişilik grubun, "Baskılar bizi yıldıramaz, direne direne kazanacağız, faşizme karşı omuz omuza" şeklinde yüksek sesle bağırarak adliyenin çıkış kapısına yöneldiğine yönelik tutanak tutulduğu ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.