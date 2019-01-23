Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Gezi Parkı odaklı olaylarda 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin tutuksuz sanık polis memuru F.D'nin yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık polis memuru F.D, görevli bulunduğu ilden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Mahkemeye gelen evrakların okunduğu duruşmada daha önce talep edilen teknik bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı.

Söz konusu 23 sayfalık raporun sonuç bölümünde, görüntüler üzerinde yapılan incelemede, maktul Berkin Elvan'ı mevcut video kaydı görüntüleri üzerinden teşhis etmenin teknik olarak mümkün olmadığı belirtilerek, "Ancak dosya kapsamı üzerinde yapılan incelemeler neticesinde ve olay görüntülerinden anlaşıldığı üzere maktulün 2. zet polisi (Sanık F.D) tarafından yapılan atış neticesinde yaralandığı kuvvetle muhtemel olarak değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Yapılan incelemede, atışın havaya doğru yapılmadığı ve söz konusu atışın yerden sekmediğinin değerlendirildiği vurgulanan raporda, atış mesafesinin de yaklaşık 65 metre olduğu kaydedildi.