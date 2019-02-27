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Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 13:45 | Son Güncelleme

Tutuksuz sanık polis memuru F.D'nin yargılandığı davada, mahkeme heyeti olay yerinde keşif yapılmasını kararlaştırdı - Duruşmada, ailenin avukatıyla üye hakim arasında "cep telefonuyla ilgilenme" gerginliği yaşandı

İSTANBUL (AA) - Gezi Parkı odaklı olaylarda 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin tutuksuz sanık polis memuru F.D'nin yargılandığı davada, mahkeme heyeti olay yerinde 10 Nisan'da keşif yapılmasına karar verdi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık polis memuru F. D. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Berkin'in annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan ile kardeşlerinin müdahil olarak hazır bulunduğu duruşmada, çok sayıda kişi de izleyici olarak yer aldı.

Duruşmada SEGBİS ile tanık olarak dinlenen iki polis memuru sanığı tanımadıklarını ve o dönem olayın yaşandığı yerde görev almadıklarını, olay yerinde görev yapan meslektaşlarının kim olduğunu bilmediklerini, gün içerisinde değişik bölgelerde görev yaptıkları için tam olarak hatırlamadıklarını beyan etti.

- "Telefonuna bakıp gülümsemesi kabul edilemez"

Taleplerini açıklamak için söz alan Elvan ailesinin avukatı Can Atalay, "Üye hakime hanım telefonu ile ilgilenmeyi bırakırsa sözlerime devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Üye hakimin "Benim neyle ilgilendiğim, sizi ilgilendirmez" demesi üzerine, Atalay, "Hiçbir avukatın şunu kabul etmesi mümkün değil. Bir ölümün olduğu dosyada bir hakimin, avukat beyanda bulunurken telefonuna bakıp gülümsemesi kabul edilemez. Kendinize gelin." yanıtını verdi.

Hakimin "Siz benim neye baktığımı bilemezsiniz. Yorum yapmak haddiniz değil. Siz kendinize gelin. Sizi ilgilendirmez" ifadelerini kullanması ve tartışmanın devam etmesi üzerine araya giren Mahkeme Başkanı Canel Rüzgar, avukatı ve üye hakimi sakinleştirerek duruşmaya devam etti.

Mahkeme heyeti olay yerinde 10 Nisan'da keşif yapılmasına ve keşif mahallinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına karar verdi.

Sanık polis memurunun duruşmaları takip ediyor olması, yaptığı görev itibariyle kaçma şüphesinin bulunmamasını dikkate alan mahkeme heyeti, sanığın tutuklanması yönündeki talepleri reddetti.

Bazı tanıkların dinlenmesine hükmeden mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi.

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