Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Gezi Parkı odaklı olaylarda 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin tutuksuz sanık polis memuru F.D'nin yargılandığı dava, gaz tüfeği kullanan sanığın kusurunun belirlenmesi için istenen yeni bilirkişi raporunun hazırlanmaması nedeniyle ertelendi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki 14. duruşmaya, tutuksuz sanık polis memuru F.D. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla görev yaptığı Van'dan katıldı. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan ile kardeşlerinin müdahil olarak hazır bulunduğu duruşmada, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy'un da aralarında olduğu çok sayıda kişi izleyici olarak yer aldı.

Dosyanın, daha önce alınan, "Sanığın zet tüfeği (gaz tüfeği) kullanması sırasında talimatlara aykırı hareket edip etmediği, olayda kusuru olup olmadığı hususunun, dosyadaki Adli Tıp Kurumu, Jandarma Kriminal Laboratuvarları ve diğer bilirkişi raporları, zet tüfeği ve kapsülünün özellikleri, olay anına ilişkin görüntülerle diğer deliller göz önüne alınarak yeni rapor düzenlenmesi" ara kararı uyarınca, İzmir Foça Jandarma Okul Komutanlığında görevli iki gaz tüfeği eğitmeninden ve bir olay yeri inceleme uzmanından oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulması için Foça Asliye Ceza Mahkemesini gönderildiği belirtilen duruşmada, söz konusu talimata henüz cevap gelmediği bilgisi tutanağa geçirildi.