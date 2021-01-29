HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin davada mütalaa

Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin davada mütalaa

29.01.2021 12:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gezi Parkı olayları Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin bir sanık polisin yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, sanığın ‘bilinçli kastla adam öldürmek’ suçundan 9 yıla kadar hapsini talep etti.Gezi Parkı olaylarında Okmeydanı’nda kafasına gaz kapsülü isabet eden ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin yargılamaya devam edildi.

Gezi Parkı olayları Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin bir sanık polisin yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, sanığın ‘bilinçli kastla adam öldürmek’ suçundan 9 yıla kadar hapsini talep etti.
Gezi Parkı olaylarında Okmeydanı’nda kafasına gaz kapsülü isabet eden ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin yargılamaya devam edildi. İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık polis F.D. SEGBİS ile bağlanırken, Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan, kardeşleri Özge Elvan ile Gamze Elvan ve avukatları katıldı.
Duruşma öncesinde Berkin Elvan’ın kardeşi Gamze Elvan, fenalaştığı için yakınları tarafından duruşma salonundan çıkarıldı. Elvan’ın babası Sami Elvan da ağlarken, annesi Gülsüm Elvan, “Ağlamayacağım” dedi.
Duruşmaya gelen mahkeme başkanı, yeni atanan mahkeme başkanı Galip Mehmet Perk’in henüz göreve başlamadığını, bu nedenle geçici heyet ile duruşmaya çıktıklarını kaydetti.

Mütalaa açıklandı
Duruşmada, savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanığın suç tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görev yaptığının anlatıldığı mütalaada, 16 Haziran 2013’de olay yeri olan Okmeydanı Petek Market önünde grup yazıcı personeli olarak görev yaptığı kaydedildi.
Mütalaada, Berkin Elvan’ın 11 Mart 2014’de tedavi görmekte olduğu hastanede vefat ettiği, Adli Tıp Kurumu 1’inci Adli Tıp İhtisas Kurulu raporunda ölümün künt kafa travmasına bağlı gelişen beyin kanaması ve komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu ve künt kafa travmasının gaz tüfeği kapsülü (zet tüfeği) ile plastik mermi veya benzer özelliklerden başka bir ürünün doğrudan kafaya isabet etmesi ile meydana gelmiş olabileceği anlatıldı.
Dosya kapsamında toplanan deliller, sanık savunması, tanıkların beyanları, katılanlar beyanları ve raporlar birlikte değerlendirildiğinde, Gazilere Sokağı istikametine doğru yapılan gaz tüfeği atışı neticesinde maktulün yaralandığı, akabinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği, ölümüne sebep olan atışın ikinci ZET polisi tarafından yapıldığı ve bu kişinin sanık olduğu kaydedildi. Sanığın eyleminin bilinçli taksir kapsamında kaldığının belirtildiği mütalaada, sanığın ‘bilinçli taksirle adam öldürme’ suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, avukatlara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 18 Haziran’a erteledi.

İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Memur Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan 11 sayfalık iddianamede, Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve babası Sami Elvan ‘müşteki’ olarak yer alırken, polis memuru F.D.’nin ‘olası kastla adam öldürmek’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep edildi. İddianamede, hakkında soruşturma yürütülen 42 şüpheli polis hakkında takipsizlik kararı verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu
Bilim Kurulu üyesinden korkutan 3. zirve uyarısıBilim Kurulu üyesinden korkutan 3. zirve uyarısı
76 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 76?76 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 76?
1/

En Çok Okunan Haberler

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Mesleği bırakırım

AK Parti'nin oy oranıyla ilgili flaş iddia: Mesleği bırakırım

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Yanında çalışan kişi kabusu oldu! 'Virüsle öldüremedim ama...'

Yanında çalışan kişi kabusu oldu! 'Virüsle öldüremedim ama...'

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

Son dakika haberi: Bahçelievler'deki Kocasinan sanayi sitesinde patlama!

Kocasinan sanayi sitesinde patlama!

98 erkeğe ‘Jigolo' tuzağı! Yöntemleri deşifre edildi

98 erkeğe ‘Jigolo' tuzağı! Yöntemleri deşifre edildi

Ordu'da sürüklenen cips standı sosyal medyayı salladı! Peşinden depar attı ama yetişemedi

Ordu'da sürüklenen cips standı sosyal medyayı salladı!

Çamaşır makinesindeki ceset davasında karar çıktı

Çamaşır makinesindeki ceset davasında karar çıktı

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı! İşte istenen ceza

Berkin Elvan davasında mütalaa açıklandı

Çevredeki vatandaşların dövdüğü bisikletli taciz şüphelisi 'tanıdık sandım' dedi

Genç kızın çığlığını duyan koştu! Bakın neden yapmış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.