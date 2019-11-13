Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada yeni bilirkişi raporu hazırlanacak

İSTANBUL (AA) - Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin tutuksuz sanık polis memurunun yargılandığı davanın dosyası, yeni bilirkişi raporu hazırlanmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki 15. duruşmaya, tutuksuz sanık polis memuru F.D. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla görev yaptığı Van'dan katıldı. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan ile kardeşleri de duruşmada müdahil olarak hazır bulundu.

Duruşmada, tanık olarak dinlenilmesine karar verilen ve SEGBİS ile bağlantı kurması sağlanan bir polis memurunun bilgisine başvuruldu.

Olayın üzerinden 6 yıl geçtiğini ve hatırlamasının zor olduğunu belirten tanık, "O gün orada olduğumu bile hatırlamıyorum. Olaylardan dolayı İstanbul Çevik Kuvvet ekipleri yetersiz kaldığı için çevre illerden de takviye geldi. Gün içinde farklı yerlere gittiğimiz için tam hatırlamıyorum. Bir sürü ekip arkadaşım vardı, sanığı tanımam imkansız." dedi.

Daha sonra tanığa kamera görüntüleri izletildi. Bu sırada müdahil aileden anne Gülsüm ve baba Sami Elvan, duruşma salonundan ayrıldı.