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BERKİN ELVAN'IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN DAVADA YENİDEN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINACAK

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 12:54 | Son Güncelleme

GEZİ  Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada, sanığın ZET (gaz tüfeği) tüfeği kullanması nedeniyle talimatlara aykırı hareket edip etmediği, kusuru olup olmadığı yönünde yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) GEZİ Parkı eylemlerine ilişkin Okmeydanı'nda çıkan olaylarda 16 Haziran 2013'te kafasına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada, sanığın ZET (gaz tüfeği) tüfeği kullanması nedeniyle talimatlara aykırı hareket edip etmediği, kusuru olup olmadığı yönünde yeniden bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.
İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık F.D. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nden duruşmaya katıldı. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan, babası Sami Elvan ve kardeşleri Gamze ve Özge Elvan da duruşmada hazır bulundu.
Mahkeme Başkanı Canel Rüzgar, keşif sonrası hazırlanan bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını belirtti. Daha sonra duruşmada tanıklar dinlendi. Tanık polis B.K. araç koruma polisi olduğunu belirterek olay yerine hiç gitmediğini ve görüntülerdeki şahsı benzetemediğini söyledi. Polis Ö.D. ise olaydan bilgisi olmadığını ileri sürdü.

GÜLSÜM ELVAN: SİZLERİN YÜZÜNDEN DÜNYADA ÇOCUK KALMADI
Elvan ailesinin avukatlarından Can Atalay, atışı kimin yaptığının ve hedef gözeterek yaptığının açıklığa kavuştuğunu, son gelen raporun sözü dolandırdığını belirterek esas hakkındaki beyanlarını bildirmek üzere süre talep etti. Sanık avukatları da son raporda teknik değerlendirme yapıldığını belirterek varsayıma dayanarak sanığın cezalandırılmasının istendiğini savundu. Bunun üzerine anne Gülsüm Elvan, "Sizlerin yüzünden dünyada çocuk kalmadı" diyerek tepki gösterdi.

DOSYA İZMİR FOÇA JANDARMA OKUL KOMUTANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK
Mahkeme heyeti, sanığın eylemde kasten hareket edip etmediğinin mahkemenin takdirinde olduğunu belirterek sanık olduğu iddia edilen görüntülerde sağ kolu dirseğinden sargılı kişinin ZET tüfeği kullanması sebebiyle yönetmeliklere, talimatlara aykırı davranıp davranmadığı ve kusurunun olup olmadığının hususunda bilirkişi raporu aldırılmasına karar verdi. Mahkeme, raporların ve dosyanın İzmir Foça Jandarma Okul Komutanlığı'nda görevli ikisi gaz tüfeği eğitmeni olmak üzere üç kişilik bilirkişiye verilmesine hükmetti. Duruşma, 25 Eylül tarihine ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ
İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Olası kasıtla öldürmek" suçundan müebbet hapsi istenen sanık polis F.D'nin yargılandığı davada, olay yerinde keşif yapılmasına karar verilmişti. Bilirkişilerden Berkin Elvan’ın bulunduğu Gaziler Sokak ile ZET'çi (gaz tüfeği kullanan polis) polislerin bulunduğu mesafenin ölçülmesi ve atış yapan sanık polis hakkında kusur oranının belirlenmesi talep edilmişti. 10 Nisan 2019'da olayın meydana geldiği Mithatpaşa Caddesi Gaziler Sokak'ta mahkeme heyeti ve jandarma bilirkişi tarafından keşif yapılmıştı. Keşif sonrası hazırlanan raporda, gaz tüfeği bilirkişilerinin sadece gaz tüfeği kullanıcısı olduklarından, olayda kusur oranlarının tespitinde yetersiz kaldıkları belirtilerek "Jandarma genelinde gaz tüfeği eğitimlerinin yapıldığı İzmir Foça Jandarma Okul Komutanlığı'ndaki usta öğrencilerin veya Adli Tıp Kurumu'nun ilgili başkanlıklarınca kusur oranlarının tespit edilmesinin uygun olduğu" ifadelerine yer verilmişti.

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-ARŞİV

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