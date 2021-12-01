Berkin Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi…

2015’te tez çalışmasını bitirdikten sonra Protetik Diş Tedavisi Uzmanı olarak göreve başlayan Berkin Öztürk, Ankara ve Bursa’da özel bir klinik kurdu. Peki Dr. Berkin Öztürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

BERKİN ÖZTÜRK KİMDİR?

1986’da Samsun’da doğan Berkin Öztürk, ilköğrenimini Bafra Merkez İlkokulu’nda, orta öğrenimini Bafra Anadolu Lisesi’nde bitirdikten sonra 2009’da Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2010’da Ankara Üniversitesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başlayan Berkin Öztürk, 2015’te “Farklı İmplant-Abutment Bağlantı Tasarımlarında Oluşan Streslerin ve Hareket Serbestliğinin; 3 Boyutlu Sonlu Elemanlar Stres Analiz Yöntemi ile İncelenmesi” adlı tez çalışmasını bitirdi ve “Protetik Diş Tedavisi Uzmanı” unvanını aldı.

2011’de Ankara’da özel bir klinik kuran Berkin Öztürk, 2015’te ise ikinci şubesini Bursa’da kurdu.

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanmasının yanında TV programlarına da çıkan diş hekimi Berkin Öztürk, katıldığı bir programda, “Teknolojinin gelişmesiyle klasik diş kaplama yerini, yeni yöntemler almaktadır. Zirkonyum kaplama, metal destekli kaplamalara alternatif olarak sunulan, oldukça dayanıklı bir kaplama çeşididir. Beyaz renkte oluşu, sağlamlığı ve ışığı geçirgenliğinden dolayı metal üzerine uygulanan porselen diş kaplamalarından sonra en çok tercih edilen kaplamadır. Yapım süresiyse, kişinin ağız ölçüsü alınır, ölçüler ve gerekli düzeltmeler tamamlandıktan sonra ağrı hissedilmemesi için lokal anestezi uygulanır. Kaplama yapılacak diş küçültülür. Kesilen dişin yerine ölçü alındıktan sonra geçici diş yapıştırılır. Bu işlemlerden sonra kişinin doğal diş rengine uygun bir renk seçilir. Ortalama 3-4 gün içinde hazırlanan kaplama dişin, yerine uyum sağlayıp sağlamadığı bir süre kontrol edildikten sonra eğer sorun yoksa diş, 4-7 gün sonra kalıcı olarak yapıştırılır.” ifadelerini kullandı kullandı.

Zirkonyum kaplamanın, ışığı geçirmesi ve görünüm bakımından diğer dişlerin rengine yakın olmasından ötürü, doğal bir görünümü olduğunu vurgulayan Diş hekimi Berkin Öztürk, ‘’Metal kaplama üstüne yapılan porselenlerde, diş etinde zamanla renk kararmaları meydana gelirken zirkonya seramiğinde böyle bir görünüm oluşmaz. Özellikle ön dişler için kullanılan seramik, yiyecekleri çiğnerken sağlamlık açısından, dişin kırılması ve çıkması gibi endişeleri ortadan kaldırır. Özellikle, yapılacak uygulama ve malzemenin kaliteli olması çok önemlidir. Zirkonyum kaplamada renk değişimi gibi bir olasılık görülmez. Zirkonyumun yalıtıcı yapısından dolayı çay ve kahve tüketimi gibi nedenlerle oluşabilecek renk değişimleri görülmez. Ayrıca, hastalarda diş iltihabı veya diş eti çekilmesi gibi doku değişimleri görülmezse ve ağız hijyenine dikkat edilirse de, ortalama 6-7 yıl kullanılabilirler.” dedi.

Öztürk, “En çokta tercih edilme sebepleriyse, Özellikle yiyecek ve içecek tüketimi esnasında sıcak, soğuk hassasiyeti oluşmaz. Zirkonyumun alt yapısında metal görünmeyeceği için estetik açıdan metal kaplamalara göre daha çok tercih edilir. Diş taşı ve diş lekelenmeleri gibi durumlar daha az yaşanır. Ağızda farklı bir tat, ağız kokusu ve diş etlerinin iltihabı gibi sorunlara yol açmaz. Metal alt yapılı porselenler, zamanla diş etinde baskı ve morluklardan kaynaklı renk değişimleri oluşturabilir. Zirkonyum kaplamada böyle bir görüntü oluşmaz ve doğal açıdan estetik bir görüntü sağlanmış olur. Zirkonyum kaplama, seramik ve lamine porselenlere göre daha sağlam ve dayanıklıdırlar. Diş kaybı durumlarında köprü uygulamasıyla beraber kullanılabilir.” diyerek, sözlerini sonlardı.



