Berko Çocuk Tiyatrosu 5’inci yılına kimsesiz çocuklarla başladı

Berko Çocuk Tiyatrosu 5’inci sezonuna perdelerini açtı. Berko İlaç’ın sosyal sorumluluk alanına ve sanata verdiği değerden yola çıkarak kurduğu Berko Çocuk Tiyatrosu, Küçükyalı Çocuk Evi’nde kimsesiz çocuklarla buluştu.

Berko İlaç, topluma ve sanata katkı sağlayan projeler üretmek amacıyla kurduğu Berko Çocuk Tiyatrosu ile 5 sezondur çocuklarla ve aileleriyle ücretsiz olarak buluşuyor. Yeni sezonunda ilk olarak Küçükyalı Çocuk Evi’nde kimsesiz çocuklarla bir araya gelen Berko Çocuk Tiyatrosu, sonrasında Sakarya’nın Kirazlı Köyü İlkokulu’nda daha önce hiç tiyatro izlememiş köy çocuklarına sahnelendi.

23 Nisan kutlamaları kapsamında çocuklarla buluşacak

Yapılan bilgilendirmede; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, hafta boyunca çocuklarla bir araya gelecek olan Berko Çocuk Tiyatrosu’nun oyunu ’Berfu’nun Rüyası’; Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beykoz Galip Öztürk Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Şehir Tiyatrosu Çocuk Şenliği kapsamında sahnelenecek. Deniz Yeşil Mavi’nin yönetmenliğini yaptığı Berfu’nun Rüyası tek perdelik gösterimde; Aykut İspir, Çağla Buldak, Deniz Özbay, Tomris Karakartal Özbay ve Mukaddes Kurmuş İspir rol alıyor.