Berlin Avrupa'nın En Çok Ziyaret Edilen 3. Kenti Oldu

Berlin turistler için gittikçe daha çekici hale geliyor. Kent Avrupa’da en çok ziyaretçi çekenler arasında üçüncülüğe yerleşti.

Almanya’nın başkenti 25 milyon ziyaretçisi ile kendisinden çok daha büyük metropoller olan, 48 milyon ziyaretçili Londra ile 37 6 milyon turist çeken Paris’in hemen ardından üçüncü sırada geliyor.

Konuyla ilgili istatistiklere göre, tipik bir Berlin ziyaretçisi ortalama 39,3 yaşında ve kentte ortalama 2,4 gün kalıyor. Berlin’i ziyaret edenlerin milliyetleri incelendiğinde ilk üçte 1.6 milyon kişiyle İngiltere, 1.2 milyon kişiyle ABD ve 869 bin 300 kişiyle İspanya yer alıyor.

Berlin’de konaklama diğer metropollere kıyasla daha ucuz. Berlin’de çift kişilik bir otel odası ortalama 90 euroya geliyor, Londra’da benzer bir odanın geceliği 170 euro. Paris'te ise bu rakam 250 euroyu buluyor.

Toplam 150 bin yatak kapasiteli otellerin uygunluğunun yanısıra, kentin bu denli turist çekmesinin sebebler, Hitler döneminin unutulmayan izleri, Soğuk Savaş ve Berlin Duvarı gibi benzersiz tarihi özelliklerinin yanısıra, farklı eğilimleri, yaşam tarzlarını içinde barındırması, çok zengin sanat, kültür ve mimarisi olarak görülüyor.

Genç turistler ise, neredeyse sınırsız eğlence olanakları sunan, tekno partileriyle dünyaca ün kazanan gece yaşamı için Berlin’e geldiklerini söylüyorlar.

Kendine has bir ahenge sahip olan Berlin, artan dinamizmi ile Avrupa’nın diğer gözde başkentlerinin pabucunu dama atacak gibi görünüyor.

