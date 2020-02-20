Berlin Büyükelçisi Aydın: Artık sözün bittiği noktadayız

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın TRT ve CNN Türk'ün canlı yayınlarına katılarak açıklamalarda bulundu. "Derin bir acı yaşıyoruz. Almanya için bir kara bir gün. Dün gece burada bir nargile kafe ve bir büfeye aşırı sağcı neonazi ideelojiye sahip saldırgan tarafından bir terör saldırısı düzenlendi" dedi. Saldırıda dokuz kişinin öldüğünü söyleyen Aydın, "Biraz önce de eyalet içişleri bakanıyla görüşmemiz oldu. Onlar da kurbanların ve yaralıların kimlik bilgileri ile ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi. Şu ana kadar sadece Türk vatandaşı olan bir kurbanımız var. Kesin olmamakla birlikte kurbanlar arasında üç ya da dört çifte vatandaş insanımız olabilir diye bilgi verildi bize" dedi.

Almanya'daki Türk toplumunun ırkçı saldırıları ilk kez yaşamadığını söyleyen Aydın, son 30 yılda Hanau saldırısıyla birlikte 30'un üzerinde Türkün Almanya'da aşırı sağ terörün kurbanı haline geldiğini belirtti. Mölln ve Solingen'deki ırkçı saldırıları hatırlatan Aydın, sekiz Türk'ün de aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı Örgütü'nce (NSU) öldürüldüğünü kaydetti. Aydın, "Bu dava (NSU) beş yıl sürdü ve sonuçta verilen karar buradaki Türk toplumunun vicdanını tatmin etmekten uzaktı. Geldiğimiz aşamada bu olayın (Hanau) tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması, geçiştirilmemesi, örtbas edilmemesi büyük önem taşıyor" dedi.