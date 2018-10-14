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Berlin’de ırkçılığa karşı büyük gösteri

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2018 07:35 | Son Güncelleme

Almanya’nın başkenti Berlin’de bugün ırkçılığa karşı düzenlenen gösteriye onbinlerce kişi katıldı.

Gösteriye Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da destek verdi.

Berlin’de büyük gösteri düzenlendi

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Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün "Açık ve özgür bir toplum için "Dışlama yerine dayanışma” sloganıyla ırkçılığa, ayrımcılığa, Akdeniz’deki sığınmacı ölümlerine ve sosyal hakların budanmasına karşı bir gösteri düzenlendi.
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"Parçalanamayız" sloganı ile düzenlenen gösteriye organizatörlerin verdiği bilgilere göre 150 binden fazla kişi katıldı. Gösteriye yaklaşık 40 bin kişinin katılması bekleniyordu.
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Almanya saati ile saat 13:00'te Berlin Alexanderplatz'da biraraya gelen göstericiler, Leipzig Caddesi üzerinden Potsdam Meydanı’na oradan tarihi Brandenburg Kapısı'na ve ardından Zafer Sütunu’na yürüdü.
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Burada akşam saat 21.00'e kadar devam eden olan gösteride, ünlü şarkıcı Herbert Grönemeyer ve Die Ärzte grubunun da sahne alacağı bir konser düzenlendi.
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Gösteriye çok sayıda sivil toplum örgütü, sendika, parti ve kiliseler çağrıda bulundu.
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MAAS: BİZ PARÇALANAMAYIZ

MAAS: BİZ PARÇALANAMAYIZ
Gösteriye destek veren siyasetçiler arasında Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da bulunuyor. Maas resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu kadar çok kişinin sokağa çıkmış olması ve açık bir tavır sergilemesi harika bir mesaj: Biz parçalanamayız. Biz bölünmeyiz, hele sağ popülistler tarafından asla" ifadesini kullandı.
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Sosyal Demokrat Partili Bakan Maas, Twitter yaptığı bir diğer paylaşımda ise "farklı kökenlerin, ten renklerinin, dinlerin ve yaşam tarzlarının bir tehdit değil, zenginlik" olduğunu ifade etti. Maas, toplumsal birlikteliğin "dışlanma ve homojen bir yapı ile değil herkese aynı özgürlüğün tanınması" ile sağlandığını belirtti.
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CDU'DAN DESTEK YOK

CDU'DAN DESTEK YOK
Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) Berlin Teşkilatı Genel Sekreteri Stefan Evers ise gösteriye destek vermediklerini söyledi. Evers, gösteriye çağrı yapan kişiler arasında "aşırı solcu suçluları" destekleyen Kızıl Yardım Derneği'nin bir avukatı olduğunu belirtti.
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Evers "Demokratik siyasetçilerin hatta bakanların aşırı sol örgütlerle yan yana kenti kat etmeleri, ya saflıktır ya da siyasi sorumsuzluktur" diye konuştu.
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Gösteriye çağrı yapan kurumlar arasında yer alan Alman mültecilere yardım örgütü Pro Asyl de Almanya'da "bir sığınmacı politikasından daha fazlasına ihtiyaç olduğunu" duyurdu.
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Sorunun "ortak yaşamanın temeliyle" ilgili olduğunu belirten Pro Asyl yöneticisi Günter Burkhardt "İnsan haklarının ve hukuk devletinin her an devrilebilir durumda olduğu bir noktadayız ve bunun olmaması için bizim tarafımızdan mücadele edilmesi gerekiyor" diye konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Berlin ırkçılık

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