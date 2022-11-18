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Berlin'de kuş gribi alarmı! Hayvanat bahçesi kapatıldı

18.11.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da kuş gribi alarmı verildi. Başkent Berlin'deki bir hayvanat bahçesinde tespit edilen vaka nedeniyle kuşlar için karantina uygulanmaya başlandığı ve hayvanat bahçesinin ziyaretçilere kapatıldığı bildirildi.

Berlin'de kuş gribi alarmı! Hayvanat bahçesi kapatıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'deki hayvanat bahçesi, kuş gribi vakasının ortaya çıkmasının ardından kapatıldı.

Berlin Hayvanat Bahçesinden yapılan açıklamada Avrupa'da kuş gribine birkaç yıldan beri sıkça rastlandığı, bu sebeple Berlin'deki hayvanat bahçesinde ölen kuşlarda kuş gribi testinin yapıldığı belirtildi.

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Bu bağlamda 13 Kasım'da ölen çekiç başlı leylekte kuş gribinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, bunun laboratuvar tarafından da doğrulanmasının ardından hayvanat bahçesinde önlemlerin alındığı ifade edildi.

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ZİYARETE KAPATILDI

Açıklamada, kuşlar için karantina uygulanmaya başlandığı ve hayvanat bahçesinin ziyaretçilere kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Berlin Hayvanat Bahçesi Müdürü Christian Kern de başka hiçbir hayvanın kuş gribi semptomu göstermediğini ancak yine de tüm kuşlarda kuş gribi testinin yapılacağını belirtti. (AA)

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kuş gribi Berlin

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