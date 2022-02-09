HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Berlin'de Türk kızı döve döve hastanelik ettiler! Yaşadıklarını ağlayarak anlattı

Berlin'de Türk kızı döve döve hastanelik ettiler! Yaşadıklarını ağlayarak anlattı

09.02.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’nın başkenti Berlin’de 17 yaşındaki Dilan Sözeri, tramvayda 6 kişilik grup tarafından ırkçı hakaretlere maruz kalmasının ardından darp edildi. Saldırganlardan 3’ünün gözaltına alındığı ve yapılan kimlik tespitinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Berlin'de Türk kızı döve döve hastanelik ettiler! Yaşadıklarını ağlayarak anlattı

Almanya’da Türklere yönelik ırkçı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Almanya’nın başkenti Berlin’de 17 yaşındaki Dilan Sözeri, tramvayda 3’ü kadın toplam 6 kişilik grup tarafından “pis yabancı” ve “geldiğin yere geri git” şeklindeki ırkçı hakaretlere maruz kalmasının ardından Greifswalder Strasse İstasyonu’nda aynı grup tarafından darp edildi. Sözeri, saldırının ardından hastaneye kaldırılırken, beyin travması geçirdiği ve vücudunda darp izleri bulunduğu bildirildi.

ALMAN BASINI "MASKE TARTIŞMASI" OLARAK SERVİS ETTİ

Alman basını, ırkçı saldırıyı “maske tartışması” olarak servis etti
Alman basınında yer alan haberlerde ise, söz konusu ırkçı saldırı "Maske takmayan genç tramvayda saldırıya uğradı" başlıkları ile çarpıtılarak kamuoyuna servis edildi. Saldırının ırkçılık boyutuna değinilmeyen haberlerin ardından Sözeri, hastaneden bir video çekerek olayın nasıl geliştiğini anlattı, kamuoyu ile paylaştı.

GENÇ KIZ ALMAN BASININDAKİ HABERLERİN ARDINDAN HASTANEDEN VİDEO YAYINLADI

Dilan yayınladığı videoda, “Başka bir seçeneğim kalmadığı için, basın hakkımda yalan haberler yazdığı için kamuoyuna açıklama gereği duydum. Yabancı oluğum için saldırıya uğradım. Benden bir durak sonra tramvaya binenler bana ırkçı hakaretlerde bulunmaya başladılar ve kaybolmamı istediler. Tramvaydan indikten sonra da etrafımı sararak sözlü saldırılarını sürdürdüler ardından da vurmaya ve tekmelemeye başladılar. Defalarca kafama vurdular ve ayaklarıma tekme attılar. Yüzüme tekme atmak istedikleri için yere düşmemi istediler. Bu nedenle özellikle ayaklarıma vurdular” dedi.

KİMSENİN KENDİSİNE YARDIM ETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Başına gelen ırkçı saldırıyı anlatırken zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Sözeri ayrıca, istasyonda çok sayıda insan olmasına rağmen kimsenin kendisine yardım etmediğini belirtti.

SALDIRGANLAR SERBEST BIRAKILDI

Olayın duyulmasının ardından Berlin polisi saldırı ile ilgili soruşturma başlattı. Polis tarafından yapılan açıklamada, 17 yaşındaki bir genç kız ile 6 kişilik bir grup arasında tramvayda tartışma yaşandığı ifade edilerek, 6 kişilik grubu maske takmaları gerektiği konusunda uyaran genç kızın ırkçı hakaretlere maruz kaldığı bildirildi.

Genç kızın tramvaydan indikten sonra Greifswalder Strasse İstasyonu'nda saldırıya uğradığı ve darp edildiği aktarılan açıklamada, saldırının bir kısmını cep telefonuyla kaydeden Sözeri’ye ait görüntülerde saldırganlardan birinin tespit edildiği ve saldırganlardan 3’ünün bir barda yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.

Gözaltına alınan saldırganların kimlik tespitinin ardından serbest bırakıldığı açıklandı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Bu mesaj Rusya'da anlaşılmıştır" diyerek duyurdu: Açıklamayacağız"Bu mesaj Rusya'da anlaşılmıştır" diyerek duyurdu: Açıklamayacağız
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin şifresi çözüldü!Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin şifresi çözüldü!
İkinci 'Kadir Şeker' olayı! 'Keşke hiç dokunmasaydım'İkinci 'Kadir Şeker' olayı! 'Keşke hiç dokunmasaydım'
Anahtar Kelimeler:
Berlin Almanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Alevilere küfürler yağdıran hesap tepki çekti

Alevilere küfürler yağdıran hesap tepki çekti

Emniyet personeli yönetmeliği değişiyor

Emniyet personeli yönetmeliği değişiyor

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil yakalandı! Olayla ilgili yeni gelişme

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil yakalandı! Olayla ilgili yeni gelişme

AK Parti'den açıklama geldi! Elektrik faturaları için yeni çalışma geliyor

AK Parti'den açıklama geldi! Elektrik faturaları için yeni çalışma geliyor

Gelen zamlar onları da vurdu! Yüzde 100 artış

Gelen zamlar onları da vurdu! Yüzde 100 artış

Kış ortasında şaşkına çeviren görüntü!

Kış ortasında şaşkına çeviren görüntü!

İlginizi Çekebilir

'Uzaylıya benzeyen' canlıların hayatta kalma sırrı ortaya çıktı

'Uzaylıya benzeyen' canlıların hayatta kalma sırrı ortaya çıktı

Siz bu hatayı asla yapmayın! "Utanç verici"

Siz bu hatayı asla yapmayın! "Utanç verici"

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Yargı dizisinin Ceylin'inden ilham alınarak hazırlanan kombin önerileri

Muhtemelen bu yüzden öleceksiniz! Ancak bilmediğiniz bir şey var

Muhtemelen bu yüzden öleceksiniz! Ancak bilmediğiniz bir şey var

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

Bunu yaparken hayatınızı karartmayın! Doğal yolu var

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Evinizin içini bir dağ evine dönüştürmek için benzersiz öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.