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Berlin'de Türk kökenli askere saldırı! Alman Savunma Bakanı'ndan sert tepki!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.09.2019 00:12 | Son Güncelleme

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, başkent Berlin'de Alman ordusunda görevli Türk kökenli askere yapılan saldırıyı kınadı.

Berlin'de Türk kökenli askere saldırı! Alman Savunma Bakanı'ndan sert tepki!

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı da olan Kramp-Karrenbauer, Almanya Savunma Bakanlığının Twitter hesabından saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Kramp-Karrenbauer, "Askerlere yönelik her türlü saldırıyı kınıyorum. Onlar Almanya'ya hizmet ediyor, saygı, takdir ve toplumun dayanışmasını hak ediyor." ifadelerini kullandı.

Berlin polisi, 25 yaşındaki Türk kökenli onbaşının, bugün Neukölln ilçesinde kimliği belirsiz 2 kişinin saldırısına uğradığını ve bacağından yaralandığını bildirilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Annegret Kramp-Karrenbauer Berlin Alman Ordusu

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