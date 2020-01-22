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  4. Berlin'deki Libya Konferansı sonrası Arap Birliğinden skandal Türkiye çıkışı!

Berlin'deki Libya Konferansı sonrası Arap Birliğinden skandal Türkiye çıkışı!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.01.2020 18:56 | Son Güncelleme

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen tarihi Libya Konferansı ile ilgili açıklama yapan Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Türkiye'nin Libya'ya müdahalesinin yeni çatışmalara neden olabileceğini söyledi.

Berlin'deki Libya Konferansı sonrası Arap Birliğinden skandal Türkiye çıkışı!

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlaması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı ile ilgili konuşan Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, "Türkiye'nin müdahalesi Libya'nın dışına çıkacak yeni çatışmalara neden olabilir" dedi.

Mısır'da bir televizyon programına katılan Gayt, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferans ve Türkiye'nin Libya'daki politikalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'NİN LİBYA HAMLESİNDEN RAHATSIZ OLDULAR

Gayt, Türkiye'nin Libya müdahalesi, ülkedeki durumu karmaşık hale getirdiğini ve Libya dışına sıçrayacak bölgesel çatışmalara yol açabileceğini savundu.

Konferansa katılan tüm ülkelerin Ankara'nın yaptıklarını reddettiğini öne süren Gayt, Türkiye'nin görüşü konferansa katılan diğer tüm ülkelerinkinden farklı olduğunu, Ankara'nın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) yapılan saldırılardan bahsettiğini ifade etti.

Konferanstan çıkan belgenin 55 maddeyi içerdiğine işaret eden Gayt, herkesin bu maddeleri uygulama taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

"HİÇBİR ÜLKE LİBYA'NIN İÇİŞLERİNE KARIŞMAMALI"

Tüm ülkelerin Libya'nın içişlerine karışmaması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını söyleyen Gayt, "Almanya, başta Avrupa Birliği ve Arap Birliği olmak üzere Libya'yla ilgilenen tüm tarafların katılması gerektiğini belirtti. Almanya, ayrıca Mısır'ın, Libya'yla olan sınırlar ve o sınırları ülkede bulunan çok sayıdaki terör milislerden korumak için davet edilmesi gerektiğini de gördü" dedi.

Uluslararası anlaşmaları reddeden ve onlara uymayan herkese yaptırım uygulanacağını söyleyen Gayt, tüm tarafların çatışmaların durdurulması ve müzakere masasına dönme konusunda anlaştığını belirtti.

LİDERLER BERLİN'DE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Libya krizinin siyasi çözümü için Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da aralarında bulunduğu liderler, Berlin'de bir araya gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Berlin "Libya Konferansı" Türkiye

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
siz arap ülkeler ne kadar cahil ve ahmaksiniz..ve de müslümanlığın yuzkarasisiniz
Sabırlı olun sıra sizede gelecek devcalin kralcıkları az kaldı sabır söz sizi o altından lavobalarınıza sokacağız o kutsal topraklarımızı şeytanın ayak izlerinden kurtaracağız.
yahudilerin piyonlari pislikler ülkeleriniz isgal altinda sesiniz çıkmaz adi arap birligi sizi
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