Berlin'deki Libya Konferansı sonrası Arap Birliğinden skandal Türkiye çıkışı!

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlaması amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı ile ilgili konuşan Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, "Türkiye'nin müdahalesi Libya'nın dışına çıkacak yeni çatışmalara neden olabilir" dedi.

Mısır'da bir televizyon programına katılan Gayt, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin başlatılması amacıyla Berlin'de düzenlenen uluslararası konferans ve Türkiye'nin Libya'daki politikalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE'NİN LİBYA HAMLESİNDEN RAHATSIZ OLDULAR

Gayt, Türkiye'nin Libya müdahalesi, ülkedeki durumu karmaşık hale getirdiğini ve Libya dışına sıçrayacak bölgesel çatışmalara yol açabileceğini savundu.

Konferansa katılan tüm ülkelerin Ankara'nın yaptıklarını reddettiğini öne süren Gayt, Türkiye'nin görüşü konferansa katılan diğer tüm ülkelerinkinden farklı olduğunu, Ankara'nın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) yapılan saldırılardan bahsettiğini ifade etti.

Konferanstan çıkan belgenin 55 maddeyi içerdiğine işaret eden Gayt, herkesin bu maddeleri uygulama taahhüdünde bulunduğunu söyledi.