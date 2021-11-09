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Berlin Duvarı'nın yıkılışı anıldı

09.11.2021 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berlin Duvarı’nın yıkılışının 32’nci yıldönümünde Almanya'nın başkenti Berlin’de bir anma töreni düzenlendi.

Berlin Duvarı'nın yıkılışı anıldı

Batı Almanya ile Doğu Almanya'yı birbirinden ayıran Berlin Duvarı'nın yıkılışının 32'nci yıldönümünde Almanya'nın başkenti Berlin'de bir anma töreni yapıldı.

Bernauer Caddesi'nde yapılan anma töreninde doğudan batıya kaçmaya çalışırken hayatını kaybedenler için çok sayıda mum yakıldı.

Korona pandemisi nedeniyle geçen yıl duvarın yıkılışı anılamamıştı, bu yıl ise katılımcı sayısı 60 ile sınırlı tutuldu. Törene Berlin'e Hükümet Eden Belediye Başkanı Michael Müller, Almanya Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Monika Grütters ve Berlin Eyalet Kültür Bakanı Klaus Lederer de katıldı.

Müller, 9 Kasım 1989'un "tarihi bir dönüm noktası" olduğunu belirterek "Yaklaşık 30 yıl süren bölünmenin ardından Berlin bir gecede bir özgürlük kenti haline geldi" dedi. "Kentimiz o gün birlikte büyümeye başladı. Bu bölünmeden zarar gören insani ve ailevi bağlar tekrar engelsiz bir biçimde gelişmeyi başarabildi" diyen Müller "Büyük bedeller ödeyerek bu duvarın yıkılması için mücadele edenlerin cesaret ve kararlılığını unutamayız" ifadelerini kullandı. Müller "Duvarın yıkılışı özgürlüğünün değerinin ne kadar yüksek olduğunu bize söylüyor" diye konuştu.

Berlin Duvarı Vakfı Direktörü Axel Klausmeier de törende yaptığı konuşmada 32 yıl önce duvarın yıkılmasıyla sonuçlanan barışçıl devrimi hatırlattı ve Almanya'da o gün birçok insan için zor bir geçiş sürecinin başladığını söyledi.

Bernauer Caddesi Almanya'nın bölünmesinin simgelerinden biri. 1961 yılında Berlin Duvarı'nın inşa edilmesiyle caddenin bir yanındaki evler doğudaki Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nde kalırken caddenin diğer yanındaki kaldırım batıda kalmıştı. Doğuda kalan evlerden caddeye atlayarak kaçmaya çalışanlar olmuştu. Duvarın yapılmasının hemen ertesinde astsubay Conrad Schumann'ın nöbet tuttuğu esnada dikenli teller üzerinden atlayarak batıya kaçışı da bu caddede yaşandı. Schumann'ın kaçış sırasında çekilen fotoğrafı Soğuk Savaş'ın simge fotoğrafları arasına girmişti.

9 Kasım 1989 tarihinde Duvar‘ın yıkılması Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin sonunu hazırlamış ve 3 Ekim 1990'da iki Almanya birleşmişti.

Berlin Duvarı'nı geçip doğudan batıya kaçış sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı en az 140 olarak ifade ediliyor.

DW, dpa / EC, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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