Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yılı: Checkpoint Charlie'de 'ABD askerleri' gibi giyinen aktörlere' yasak

Almanya'da Berlin Belediyesi, Soğuk Savaş döneminin ünlü geçiş kapısı "Checkpoint Charlie"de (Charlie Kontrol Noktası) yerel aktörlerin Amerikan askeri üniformaları içinde turistlerle fotoğraf çektirmesini yasakladı.

Belediye Dance Factory adlı ajansın 20 yıllık iznini iptal etti.

Kararın, aktörlerin turist gibi davranan sivil polis memurlarından fotoğraf çektirmek için para istemesi üzerine alındığı açıklandı.

Bu kişilerin turistlerden fotoğraf çektirmek için 4'er Euro istediği ve para ödemek istemeyenlere kötü davrandığı yolunda şikayetler vardı.

Aktörler ise sadece bağış kabul ettiklerini öne sürüyor.

Doğu ve Batı Berlin, 1961'den 1989'a kadar Duvarı'yla ayrılmıştı.

9 Kasım Cumartesi günü Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yılı kutlanacak.

Checkpoint Charlie nedir?

Berlin'deki üçüncü geçiş kapısı. Charlie ismi, Nato'nun fonetik alfabesindeki "C" harfinden geliyor. Diğer kapıların adı Alfa ve Bravo.

Batı Berlin'deki Amerikan Bölgesi'ni Sovyetler'in kontrolündeki Doğu Almanya'ya bağlıyordu.

Ekim 1961'deki Berlin Krizi sırasında Rus ve Amerikan tankları bu kapıda 16 saat boyunca karşı karşıya geldi. Kriz, Doğu Alman muhafızlarının opera izlemek için Doğu Berlin'e geçmeye çalışan bir Amerikalı diplomatın belgelerini kontrol etmek istemesi üzerine çıkmıştı.

Soğuk Savaş'ın ve Berlin'in bölünmesinin en önemli simgelerinden biriydi.

Berlin Duvarı'nın yıkılması ve iki Almanya'nın birleşmesinden sonra turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biri haline geldi.



'Berlin Duvarı Disneyleştiriliyor'

Mitte semtinde bulunan Checkpoint Charlie, 1961'den 1990'a kadar sadece İttifak güçleri askerleri, diplomatlar ve yabancıların geçişleri için kullanılıyordu.