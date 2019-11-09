Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yılı dönümü etkinlikleri başladı

Steinmeier burada yaptığı konuşmada, iki Almanya’nın birleşme sürecinde yaptıkları katkıdan dolayı Slovakya, Polonya, Çekya ve Macaristan halkına teşekkür ederek, "Slovakyalıların, Polonyalıların, Çekyalıların ve Macarların cesareti ve özgürlük isteği olmadan Avrupa’nın doğusundaki ülkelerde barışçıl devrim ve iki Almanya’nın birleşmesi mümkün olmazdı." dedi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier ve davetliler daha sonra anıta gül bıraktı.

Burada düzenlenen anma etkinliğine Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Slovakya, Polonya, Çekya ve Macaristan’ın cumhurbaşkanları, Almanya Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble, Berlin’in kardeş şehri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Almanya Başbakanı Merkel ise daha sonra diğer davetlilerle alanda bulunan küçük kiliseye geçti.

Burada bir konuşma yapan Merkel, 9 Kasım 1989’da Berlin Duvarı'nın yıkıldığını anımsatarak, "O tarihten önce buna neredeyse hiç kimse inanmazdı." dedi.

Özgürlük ve demokrasiyi savunmak gerektiğini ifade eden Merkel, "Nefrete, ırkçılığa ve Yahudi düşmanlığına karşı çıkmamız lazım." dedi.

Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıl dönümü vesilesiyle Almanya'da bugün çok sayıda etkinlik yapılacak. Bu kapsamda başkent Berlin’de akşam tarihi Brandenburg Kapısı’nda bir şenlik düzenlenecek. Şenliğe Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel de katılacak.

Eski Sovyetler Birliği’nin Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov’un açıklık ve yeniden yapılanma (Glasnost ve Perestroyka) politikası ve Polonya’daki sendika eylemleriyle eski Doğu Bloku'nda başlayan reform süreci, 1989’da Doğu Almanya’yı da etkisi altına aldı.

Doğu Almanya’da insanlar özgürlük için 1989’un yaz aylarında sokaklara çıktı.

Bu gösterilerin sonucunda 9 Kasım 1989'da halk, Berlin’i 28 yıl boyunca ayıran "Utanç duvarını" yıktı ve iki Almanya’nın birleşmesinin önünü açtı.

İki Almanya 3 Ekim 1990'da birleşti.

