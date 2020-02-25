Berlin eyaleti camilerde güvenlik önlemlerini artıracak

Geisel, Müslümanlara ait bütün lokallerde güvenlik önlemlerinin artırılacağını ifade etti.Almanya'nın Hessen eyaletinin Hanau kentinde düzenlenen ırkçı saldırının ardından Berlin eyaletinde Müslümanlara ait lokal ve camilerde güvenlik önlemleri artırılacak. Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Andreas Geisel tarafından bugün yapılan açıklamada, özellikle kentteki büyük camilerin üniformalı ve sivil polisler tarafından daha iyi korunacağını belirtti. Geisel, Cuma namazı sırasında camilerdeki polis korumasının artırılacağını da sözlerine ekledi. Berlin'de 107 civarında cami bulunuyor.

Geisel, camilerde polis korumasının yanı sıra binanın yapısına ilişkin tedbirlerin de artırılacağını ifade etti. Halle'deki sinagogta bulunan güvenlik kapısının "bir katliamı engellediğini" hatırlatan Geisel, camilerde bu tür önlemlerin artırılması için Berlin'de 2020 ve 2021 yılları için 5'er milyon euro kaynak ayrıldığını söyledi. 9 Ekim 2019'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Halle kentinde bir sinagogu hedef alan saldırı girişiminde, binadaki güvenlik kapısı nedeniyle saldırgan içeri girememiş, bunun üzerine elindeki silahla ateş açarak sinagog yakınlarında iki kişiyi öldürmüştü.