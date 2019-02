Berlin Film Festivali başlıyor

Burak Çevik’in “Aidiyet” adlı filmi ise Forum’da gösterilecek.69'uncu Uluslararası Berlin Film Festivali bu akşam Marlene Dietrich Meydanı'ndaki Berlinale Sarayı'nda (Berlinale Palast) düzenlenecek gala ile başlayacak.

Açılış törenine aralarında Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, uluslararası jüri başkanı Fransız aktris Juliette Binoche, yönetmen Fatih Akın, gazeteci Can Dündar ve aktris Sibel Kekilli gibi isimlerin bulunduğu çok sayıda siyasetçi, yönetmen ve oyuncunun katılması bekleniyor.

Açılış filmi "The Kindness of Stranger”

Berlinale olarak bilinen festivalin açılışı Danimarkalı yönetmen Lone Scherfing'in imzasını taşıyan "The Kindness of Stranger” ile yapılacak. Film, New York’ta soğuk bir kış günü yolları kesişen, daha önce birbirini tanımayan insanlar arasındaki iletişimi, şefkati ve sevgiyi konu ediyor. Daha önceki yıllarda da Berlinale'ye konuk olan Lone Scherfing imzalı "The Kindness of Stranger” Altın Ayı için yarışan filmler arasında yer alıyor.

Fatih Akın yine Berlinale'de