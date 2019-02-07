Berlin Film Festivali başlıyor

Berlinale olarak bilinen festivalin açılışı Danimarkalı yönetmen Lone Scherfing'in imzasını taşıyan "The Kindness of Stranger” ile yapılacak. Film, New York’ta soğuk bir kış günü yolları kesişen, daha önce birbirini tanımayan insanlar arasındaki iletişimi, şefkati ve sevgiyi konu ediyor. Daha önceki yıllarda da Berlinale'ye konuk olan Lone Scherfing imzalı "The Kindness of Stranger” Altın Ayı için yarışan filmler arasında yer alıyor.

Açılış törenine aralarında Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, uluslararası jüri başkanı Fransız aktris Juliette Binoche, yönetmen Fatih Akın, gazeteci Can Dündar ve aktris Sibel Kekilli gibi isimlerin bulunduğu çok sayıda siyasetçi, yönetmen ve oyuncunun katılması bekleniyor.

Burak Çevik’in “Aidiyet” adlı filmi ise Forum’da gösterilecek.69'uncu Uluslararası Berlin Film Festivali bu akşam Marlene Dietrich Meydanı'ndaki Berlinale Sarayı'nda (Berlinale Palast) düzenlenecek gala ile başlayacak.

Berlinale'nin en önemli programını oluşturan yarışma bölümünde bu yıl 23 film gösterilecek. Bu filmlerden 17’si Altın ve Gümüş Ayı için yarışıyor. 6 film ise yarışma dışı programda yer alıyor.

Türkiye kökenli Alman yönetmen Fatih Akın son filmi "Der Goldene Handschuh” ile Altın Ayı için yarışıyor. Fatih Akın’ın senaryosunu da yazdığı ve Alman yazar Heinz Stuck’ın aynı adı taşıyan romanından uyarladığı "Der Goldene Handschuh”, 70’li yıllarda Hamburg’da seri cinayetler işleyen Fritz Honka’nın portresini çiziyor. Filmin dünya prömiyeri 9 Şubat Cumartesi akşamı yapılacak.

Fatih Akın, 2004 yılında "Duvara Karşı” ile Berlinale'de Altın Ayı'nın sahibi olmuş ve adını uluslararası çapta duyurmuştu. Akın son olarak 2009 yılında "Almanya 09” adlı bir dizi kısa metraj filmden oluşan bir yapım ile Berlinale'nin konuğu olmuştu.

Emin Alper Altın Ayı için yarışıyor

Berlinale'de bu yıl Türkiye'den bir film de Altın Ayı için yarışıyor. Yönetmen ve senarist Emin Alper'in imzasını taşıyan "Kız Kardeşler,” kasabaya besleme olarak verilen ve yıllar sonra köylerine geri dönen kız kardeşlerin hikâyesini anlatıyor. Filmin dünya prömiyeri 11 Şubat Pazartesi akşamı yapılacak.