Berlin Film Festivali'nde 'Altın Ayı' İsrail Filminin

Uluslararası Berlin Film Festivali'nde ödüller Berlinale Palast'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 7 Şubat'ta başlayan ve 69‘uncu kez düzenlenen festivalde 400'ün üzerinde film gösterilirken, 16 film 'Altın Ayı' ve 'Gümüş Ayı' için yarıştı.

Berlinale'in en büyük ödülü olan 'Altın Ayı' ödülünü İsrailli yönetmen Nadav Lapid’in 'Synonymes' (Eşanlamlılar) adlı filmi aldı. İsrail'den Paris'e gelen ve İsrailli kimliğinden sıyrılıp, bir Fransız olmak için mücadele veren bir eski askerin yaşamını ele alan film, Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) ödülünü de kazandı.

Fransız sinema oyuncusu Juliette Binoche’un jüri başkanlığını yaptığı festivalde, en iyi ikinci filme verilen Jüri Büyük Ödülü'nün sahibi, Fransız yapımı 'Grâce à Dieu' (Tanrı’nın Yardımıyla) oldu. Gerçek bir olaydan yola çıkan ve yönetmenliğini Francois Ozon’un yaptığı film, 1990’lı yıllarda Fransa’nın Lyon kentinde 70 çocuğa cinsel tacizde bulunan bir papazı işliyor.

Uluslararası jürinin en iyi yönetmen ödülüne ise festivalde 'Ich war zu hause, aber' (Evdeydim, ama) adlı filmiyle yarışan Alman yönetmen Angela Shalenec layık görüldü. Film, 13 yaşında bir çocuğun bir hafta boyunca ortadan kaybolduktan sonra çıkagelmesiyle gelişen olaylar üzerine kurulu.